Napoli, spunta l’ipotesi Rose per la panchina: De Laurentiis valuta il tedesco del Lipsia

Tra i nomi per lil nuovo allenatore del Napoli, spunta l’ipotesi Marco Rose, attuale tecnico del Lipsia in Bundesliga.

La ricerca del nuovo allenatore per il Napoli si fa sempre più intensa. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, tra i nomi vagliati da Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione spunta una pista a sorpresa: Marco Rose, attuale tecnico del Lipsia in Bundesliga.

Il Napoli su Marco Rose

Marco Rose, 46 anni, allena il Lipsia dallo scorso settembre dopo le esperienze al Borussia Dortmund e al Salisburgo. Un percorso di tutto rispetto in cui si è messo in luce per il suo calcio propositivo e la capacità di lavorare con i giovani.

La sua candidatura per il Napoli rappresenterebbe una vera e propria novità nel casting che finora ha visto accostati soprattutto nomi italiani come Conte, Pioli e Gasperini.

De Laurentiis valuta tutte le opzioni

Secondo indiscrezioni, la dirigenza partenopea avrebbe sondato il terreno per Rose senza ancora affondare il colpo. Un nome che però sarebbe stato inserito nel casting allargato di De Laurentiis per non lasciar nulla di intentato.

Il patron azzurro, com’è noto, sta valutando un’ampia rosa di profili per decidere chi sarà il successore più adatto dopo l’addio di Spalletti. Rose rappresenterebbe la carta “estera” di questo ricco ventaglio di opzioni.

Rose-Napoli, pista percorribile?

Nonostante il buon rendimento al Lipsia, la panchina di Rose in Bundesliga non sembra così salda. Le voci su un possibile esonero si rincorrono, aprendo scenari di addio a fine stagione.

Un eventuale divorzio dal club tedesco potrebbe quindi agevolare un approdo di Rose in un grande palcoscenico come Napoli. Un’ipotesi che De Laurentiis terrebbe in considerazione per un cambio di rotta dopo Calzona.

Tra certezze italiane e suggestioni straniere, il casting del presidente azzurro si arricchisce di un nuovo nome a tinte tedesche. Rose permetterebbe al Napoli di compiere un nuovo salto verso scenari internazionali dopo la conquista dello Scudetto. Un’ipotesi da non sottovalutare in questa ricerca frenetica del nuovo condottiero partenopeo.