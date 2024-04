Marco Rose, in tecnico che piace al Napoli: Moduli, carriera e il paragone ingombrante

Il Napoli starebbe valutando Marco Rose, attuale allenatore del Lipsia, come possibile successore di Ciccio Calzona. Scopri la carriera e la filosofia di gioco del tecnico tedesco.

Il Napoli avrebbe puntato gli occhi su un profilo davvero intrigante: Marco Rose, attuale tecnico del Lipsia. Secondo le indiscrezioni raccolte da Il Mattino, De Laurentiis avrebbe sondato il terreno per l’allenatore austriaco, noto per il suo gioco offensivo e la capacità di valorizzare i giovani talenti.

Chi è Marco Rose il tecnico che piace al Napoli

Classe 1976, Rose ha mosso i primi passi come difensore centrale per poi intraprendere la carriera da allenatore guidando le giovanili del Salisburgo, con cui ha vinto la UEFA Youth League nel 2017. Un trampolino di lancio per esperienze importanti come Borussia Monchengladbach, Borussia Dortmund e, attualmente, il Lipsia.

Il gioco d’attacco

Ciò che rende Rose un profilo così affascinante è la sua filosofia di gioco votata all’offensiva. L’austriaco predilige un 4-2-3-1 o un 4-3-3 con un baricentro alto, terzini spinti in avanti e ala molto larghe a supporto della punta centrale. Un calcio propositivo e diametralmente opposto a quello più guardingo dell’ultimo Napoli.

Le giovani scoperte

Rose è inoltre noto per la sua abilità nel lanciare e valorizzare i giovani talenti. Sotto la sua guida hanno infatti esploso calciatori come Szoboszlai, Daka, Haaland, Gvardiol e Olmo. Una dote che lo renderebbe un profilo ideale per un club come il Napoli, sempre attento al mercato dei prospetti più promettenti.

L’erede di Klopp?

Un altro aspetto che avrebbe attirato l’interesse di De Laurentiis è il legame di Rose con Jurgen Klopp. I due hanno lavorato insieme per 6 anni e il tecnico del Liverpool lo ha definito scherzosamente “l’allenatore più bello d’Europa”, segno dell’affinità calcistica tra i due. Alcuni addirittura vedono in Rose l’erede spirituale del “guru” del calcio totale.

Marco Rose potrebbe allenare il Napoli?

L’eventuale approdo di Rose al Napoli rappresenterebbe un profilo affascinante per De Laurentiis, con un gioco votato all’attacco e una comprovata abilità nel far esplodere nuovi talenti. Due caratteristiche che ben si sposerebbero con la volontà del presidente di ripartire con un ciclo ambizioso dopo le delusioni dell’ultima stagione.

Un nome, quello di Marco Rose, che fa sognare i tifosi azzurri in vista della prossima annata. Un profilo di alto livello per riportare il Napoli nell’elite del calcio italiano ed europeo, magari con uno stile di gioco e un’impronta identitaria tutta nuova rispetto al recente passato.