Di Marzio: “Nuovo allenatore del Napoli, il cerchio si stringe”

Ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha fatto luce sulla situazione della panchina del Napoli per la prossima stagione. Secondo le sue informazioni, la società partenopea avrebbe ristretto a tre i nomi dei potenziali nuovi allenatori.

La lista dei tre nomi

Di Marzio ha rivelato che i tre nomi sulla lista del Napoli sarebbero quelli di Antonio Conte, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli. Questi tre allenatori rappresenterebbero le opzioni principali per il club azzurro, che dovrà scegliere il successore di Francesco Calzona, il cui contratto non sarà rinnovato a giugno.

Conte, Gasperini o Pioli per il Napoli?

“Per il nuovo allenatore del Napoli, le idee sono chiare, la lista si è ristretta a tre nomi, con Conte, Gasperini e Pioli”, ha dichiarato Di Marzio. Tre profili di alto livello, con esperienze e stili di gioco differenti, ma accomunati da un curriculum di successi e da un’indiscutibile capacità di gestione di squadre ambiziose.

La scelta del Napoli prima di quella del Milan

Secondo Di Marzio, la scelta del nuovo allenatore del Napoli potrebbe arrivare prima di quella del Milan: “Dico che è più vicina la scelta del nuovo allenatore del Napoli che quella del nuovo allenatore del Milan”. Infatti, il giornalista ha aggiunto che il Milan potrebbe impiegare ancora un po’ di tempo per definire l’identikit del successore di Pioli.

Il futuro della panchina del Milan

Per quanto riguarda il Milan, Di Marzio ha affermato: “Panchina Milan? Credo che questa possa essere una settimana importante, almeno per restringere la lista. Gerry Cardinale era in tribuna al derby, era a Milano e da oggi ogni momento sarà buono per incontrare Ibrahimovic, Moncada e Furlani per cercare di definire l’identikit del nuovo allenatore del Milan”.

Insomma, le parole di Di Marzio gettano luce su una situazione ancora fluida, ma che sembra essere vicina a una svolta per il Napoli. La scelta del nuovo allenatore sarà cruciale per il futuro del club e per confermare il percorso di successo intrapreso nella scorsa stagione.