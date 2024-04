Napoli, arrivano gli agenti di Gimenez atterrano, assalto al gioiello da 50 milioni

Il Napoli valuta i profili di Jonathan David e Santiago Gimenez come possibili sostituti di Osimhen. Gli agenti del messicano in arrivo.

Il Napoli si prepara a una small revolution in attacco dopo le probabili partenze di Victor Osimhen e Giovanni Simeone. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club partenopeo avrebbe individuato in Jonathan David e Santiago Gimenez i principali candidati per rinforzare il reparto offensivo.

David e Gimenez, i prescelti

Il 24enne canadese del Lille e il 23enne messicano del Feyenoord rappresenterebbero infatti i profili ideali per raccogliere l’eredità di Osimhen. Entrambi vantano un’ottima vena realizzativa con 24 gol stagionali a testa.

La valutazione per i due attaccanti si attesterebbe inoltre sui 50 milioni di euro, una cifra importante ma in linea con il valore dei cartellini.

Napoli, gli agenti di Gimenez in partenza per l’Europa

Secondo il quotidiano, sarebbero già in programma gli incontri esplorativi per imbastire le trattative. Gli agenti di Gimenez “sono annunciati in partenza per l’Europa: cominciano le riunioni sul futuro” del messicano.

Un chiaro segnale che De Laurentiis e la dirigenza azzurra vogliono muoversi con rapidità per non farsi cogliere impreparati dopo le dolorose cessioni di Osimhen e Simeone.

David prima scelta?

Il Corriere svela anche un piccolo indizio di preferenza: “Il primo nome venuto fuori dalla lista un’estate fa, quando ADL decise di resistere alle lusinghe per Osi, è sempre lo stesso: il canadese Jonathan David“.

Parole che sembrerebbero spingere l’ex Gent leggermente in pole position rispetto a Gimenez nel casting per il nuovo attaccante del Napoli. Anche se il messicano rimane in piena corsa.

Un’operazione delicata ma necessaria per il Napoli, chiamato a rimpolpare un reparto che rischia di essere falcidiato con gli addii dei due bomber della scorsa trionfale stagione. David e Gimenez sono avvisati: la patata bollente è nelle loro mani.