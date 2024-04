Classifica senza errori arbitrali: Manca un rigore al Bologna

L’ultima giornata della Serie A è stata abbastanza tranquilla per gli arbitri, ma ci sono state alcune sviste imbarazzanti e decisioni discutibili.

Giornata arbitrale abbastanza tranquilla anche se appare alquanto imbarazzante la presenza di Doveri per Sassuolo – Lecce dopo i disastri combinati in Monza – Napoli alla XXXI giornata. Non entusiasmano a livello disciplinare i sopravvalutati Colombo (Milan – Inter) e Maresca in Roma – Bologna. Ai felsinei manca pure un rigore per fallo di Mancini su Ndoye.

Classifica senza errori arbitrali 2023 – 2024 XXXIII Giornata

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Diff. Inter 86 Inter 72 -14 Milan 69 Bologna 64 +2 Juventus 64 Napoli 61 +12 Bologna 62 Milan 58 -11 Roma* 55 Juventus 55 -9 Atalanta* 54 Atalanta* 54 Lazio 52 Lazio 53 +1 Napoli 49 Roma* 52 -3 Fiorentina* 47 Fiorentina* 48 +1 Torino 46 Monza 45 +2 Monza 43 Torino 45 -1 Genoa 39 Genoa 41 +2 Lecce 35 Lecce 35 Cagliari 32 Verona 35 +4 Empoli 31 Cagliari 33 +1 Verona 31 Empoli 32 +1 Frosinone 28 Frosinone 28 Udinese* 28 Sassuolo 28 +2 Sassuolo 26 Udinese* 28 Salernitana 15 Salernitana 15

*Una gara in meno

Riproduzione consentita previa citazione della fonte Napolipiu.com