Napoli addio Conte, De Laurentiis ha scelto Pioli. Contatti già a gennaio: Le cifre del contratto

De Laurentiis dice addio al sogno Conte e vira con decisione su Stefano Pioli come nuovo allenatore del Napoli. Contatti avviati già a gennaio, pronto un contratto biennale da 3 milioni a stagione.

Il Napoli è pronto a voltare pagina e affidarsi ad una nuova guida tecnica per la prossima stagione. Dopo un’annata largamente deludente, il presidente De Laurentiis ha deciso di abbandonare la pista che portava ad Antonio Conte e virare con decisione su Stefano Pioli.

De Laurentiis dice addio al sogno Conte

Nonostante il sogno di vedere Conte sulla panchina azzurra, le reciproche resistenze non hanno permesso di concretizzare l’affare. Troppa la distanza tra le parti e le ambizioni del tecnico salentino, con De Laurentiis costretto ad indirizzarsi su un altro obiettivo.

Pioli in pole per la panchina del Napoli

Secondo le indiscrezioni raccolte da Il Mattino, l’attuale tecnico del Milan, Stefano Pioli, sarebbe ora il candidato principale per succedere a Calzona. Tra De Laurentiis e l’allenatore emiliano i contatti sarebbero già stati avviati nel mese di gennaio, quando il doppio rifiuto di Conte ha spinto il presidente a guardarsi intorno.

Per Pioli sarebbe pronto un ricco contratto biennale da 3 milioni di euro a stagione per convincerlo a lasciare il Milan dopo cinque anni e sposare il progetto partenopeo.

Pioli nutre ancora dubbi sul Napoli

Dal canto suo, Pioli rimane cauto e preferisce rimandare ogni decisione al termine della stagione. Il tecnico è ancora legato da un contratto con i rossoneri e non vorrebbe forzare i tempi per una separazione traumatica.

A frenare il suo entusiasmo anche l’aria non propriamente serena che si respira a Napoli dopo un’annata deludente come quella attuale. Pioli nutrirebbe qualche dubbio sull’effettiva compattezza dell’ambiente e sulla reale fattibilità del progetto tecnico illustratogli.

La corte del Napoli per convincere Pioli

Ciononostante, la corte serrata di De Laurentiis sembra non ammettere repliche o alternative per il dopo Calzona. Nel mirino c’è solo Pioli, ritenuto il profilo ideale per ridare mordente e ambizioni al Napoli.

Le qualità di gestione dello spogliatoio e la duttilità tattica dimostrata dal tecnico emiliano avrebbero convinto il presidente, che su di lui sarebbe pronto a investire le risorse necessarie per allestire una rosa in grado di competere per i massimi obiettivi.

Insomma, il Napoli ha scelto Pioli per ripartire e provare a dimenticare in fretta la deludente stagione attuale. Una corte serrata è in corso per convincere il mister a sposare il progetto azzurro. Ma il suo eventuale sì non sarà scontato, con i tanti dubbi di Pioli che dovranno prima essere fugati.