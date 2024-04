Napoli, Calzona impone il ritiro pre Napoli-Roma: Spunta una clamoprosa ipotesi

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, ha deciso di portare la squadra in ritiro prima della sfida con la Roma.

Francesco Calzona non ammette più cali di concentrazione e vuole dare una scossa decisiva a questo finale di stagione del Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore ha già preso una decisione netta: “La squadra andrà in ritiro da venerdì in vista della delicata sfida contro la Roma“.

Calzona cambia registro: ritiro pre Napoli-Roma

Reduce dalla pesante sconfitta di Empoli, Calzona appare deluso e amareggiato dall’atteggiamento mostrato dai suoi giocatori nelle ultime uscite. “Non sono più ammessi cali di tensione” avrebbe tuonato il tecnico secondo fonti vicine alla squadra. Per questo, il mister ha deciso di cambiare registro e imporre regole ferree per ricompattare l’ambiente.

Dopo aver convocato la rosa al termine del ko di Empoli, l’allenatore ha comunicato ai suoi uomini la decisione del ritiro pre-partita con queste parole: “Da venerdì saremo in ritiro per preparare al meglio la gara contro la Roma“.

“Se non cambiate atteggiamento, sarò io a chiedere la clausura”

Ma l’iniziativa di Calzona potrebbe non esaurirsi qui. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, l’allenatore avrebbe avvertito i giocatori: “Se l’atteggiamento non migliorerà, sarò io stesso a chiedere il ritiro prolungato e la clausura totale del gruppo”.

Una minaccia esplicita, quella della clausura, che era stata paventata dallo stesso presidente De Laurentiis dopo il ko di Empoli. Un segnale di come l’intera dirigenza azzurra sia ormai stanca dei costanti cali di tensione della squadra.

L’ultima chance per Calzona

Con queste dure parole, Calzona sembra intenzionato a dimostrare di essere un allenatore in grado di imporre la sua legge in spogliatoio. Da qui la decisione di alzare subito il livello dello scontro con provvedimenti sempre più duri, pur di ricompattare un gruppo apparso smarrito nelle ultime uscite.

Per l’allenatore slovacco si tratta anche di un’ultima chance per raddrizzare una stagione che rischia di diventare anonima, nonostante l’obiettivo delle coppe europee sia ancora raggiungibile. “Non voglio passare per l’allenatore che ha certificato la resa del Napoli” avrebbe avvertito Calzona secondo il quotidiano sportivo.

Insomma, la partita con la Roma potrebbe rappresentare un vero spartiacque. In caso di ulteriore passo falso, l’ipotesi della clausura totale del gruppo prenderà sempre più corpo. Un messaggio chiarissimo del tecnico: “Così non si può più andare avanti, è il momento della svolta definitiva o del rischio resa totale”.