Napoli, Calzona pronto il discorso ai calciatori: “Ci sarà un grande cambiamento”

Il tecnico Calzona, deluso e amareggiato, terrà un duro discorso motivazionale alla squadra chiedendo più grinta e applicazione per svoltare la stagione.

Francesco Calzona è un tecnico profondamente deluso e amareggiato dopo il tracollo delle ultime settimane. Secondo quanto riportato dal Mattino, l’allenatore del Napoli è pronto a tenere un durissimo discorso alla squadra per provare a scuotere un ambiente ormai rassegnato.

“Non ha avuto né la voglia, né la forza di parlare alla squadra dopo la gara con l’Empoli, lo farà quest’oggi. E prepara un discorso da sergente di ferro. Una specie di nuovo Calzona,” si legge sul quotidiano campano.

Calzona, che sognava di raggiungere la Champions e restare sulla panchina azzurra, ha visto infrangersi le sue aspettative a causa del rendimento negativo della squadra. Ora è il momento di rimboccarsi le maniche e cambiare marcia.

Calzona, discorso alla squadra

Il tecnico partenopeo si presenterà dunque davanti ai suoi giocatori come un vero e proprio “sergente di ferro”, usando parole dure per smuovere le coscienze.

Calzona chiederà innanzitutto molto più grinta agonistica e applicazione, lamentando la mancanza di fame e determinazione nell’ottenere il risultato a tutti i costi visti in diverse occasioni.

L’allenatore punterà il dito anche sulla poca voglia messa in allenamento, richiamando i calciatori ad un maggiore impegno e serietà nell’approccio quotidiano al lavoro.

“Un grande cambiamento è necessario”

Ma il discorso di Calzona non sarà solo uno sfogo o uno sproloquio motivazionale, bensì conterrà un chiaro e duro monito: “È necessario un grande cambiamento”, riporta il Mattino.

Il tecnico metterà in guardia la squadra sul fatto che senza una reale svolta di mentalità e atteggiamento, le ultime 5 partite di campionato rischiano di trasformarsi in un autentico calvario.

Con la qualificazione in Europa ormai quasi del tutto compromessa e il futuro della panchina in bilico, con Pioli dato in pole su Conte, Italiano e Gasperini, Calzona proverà l’ultima carta per provare a risollevare un ambiente ormai sfiduciato.

Il cambio di passo dovrà essere netto e immediato, pena una pessima e frustrante fin di stagione senza alcuno stimolo. Il mister si aspetta una pronta e convinta reazione dai suoi uomini: l’ultimo treno per svoltare sta per partire.