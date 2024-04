Nuovo allenatore Napoli, settimana decisiva: ADL accelera i tempi. Ecco cosa filtra

De Laurentiis vuole chiudere in fretta sul nuovo allenatore del Napoli. Sono 4 i profili in corsa per la panchina: Conte, Pioli, Gasperini e Italiano. Il patron deciderà in settimana.

Settimana decisiva in casa Napoli per la scelta del nuovo allenatore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis vuole stringere i tempi per definire il successore di Francesco Calzona sulla panchina partenopea.

Proprio come fatto per il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna, il numero uno azzurro punta a chiudere in fretta il cerchio anche per la guida tecnica. L’obiettivo è poter iniziare a plasmare al più presto il Napoli che verrà dopo il fallimento della stagione in corso.

Nuovo allenatore Napoli: Le 4 candidature sul tavolo

Secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport, sarebbero quattro i profili al momento sul taccuino di De Laurentiis per la panchina del Napoli.

Il primo nome caldo è quello di Antonio Conte, attualmente svincolato dopo l’addio al Tottenham. L’ex CT azzurro sta però valutando anche altre proposte per il suo futuro.

Nuovo allenatore Napoli: le alternative a Conte

Nella lista dei papabili ci sono poi Stefano Pioli, in scadenza con il Milan, e Gian Piero Gasperini, protagonista di un’altra grande stagione con l’Atalanta.

La quarta candidatura sarebbe infine quella di Vincenzo Italiano, stimato da tempo dal patron del Napoli per il suo calcio propositivo e di qualità.

De Laurentiis accelera i tempi

Dopo le delusioni di questa annata, De Laurentiis non sembra intenzionato a perdere altro tempo per rimettere il Napoli sui giusti binari.

La volontà del presidente è quella di definire in tempi rapidi il nuovo assetto dello staff tecnico per iniziare con largo anticipo la programmazione della prossima stagione.

Obiettivo riaprire un nuovo ciclo vincente dopo il brusco ridimensionamento del 2023/24, partendo innanzitutto dall’innesto dell’allenatore ideale per riportare al successo la squadra.

Conte, Pioli, Gasperini o Italiano? La scelta decisiva verrà compiuta a stretto giro di posta dal patron azzurro, determinato a piazzare il colpo in panchina per risollevare le sorti del suo Napoli.