Bargiggia: “De Laurentiis cambia idea su Conte, il nuovo obiettivo è Pioli”

Il valzer delle panchine rischia di riservare nuove sorprese per il Napoli. Secondo le indiscrezioni di mercato lanciate dal giornalista Paolo Bargiggia, Aurelio De Laurentiis starebbe cambiando idea sull’ingaggio di Antonio Conte e avrebbe individuato un nuovo obiettivo per la guida tecnica degli azzurri: Stefano Pioli.

Intervenuto in diretta su TvPlay, Bargiggia ha rivelato: “A me non risulta che Conte abbia accettato l’offerta da 7,5 milioni del Napoli per un triennale. Mi risulta invece che Italiano è finito fuori dai radar di De Laurentiis che sta aspettando l’esonero di Pioli per ingaggiarlo. Poi, come seconda opzione, c’è Gasperini ma è difficile strapparlo all’Atalanta“.

Conte: troppi dubbi per De Laurentiis

Nonostante le voci circolate con insistenza nelle scorse settimane, l’accordo tra il Napoli e Conte non sembrerebbe così vicino secondo Bargiggia. Anzi, il presidente azzurro nutrirebbe alcuni dubbi sulla scelta dell’ex Tottenham e Juventus: “De Laurentiis si sta un po’ pentendo, non se la sente di fargli un triennale a quelle cifre“.

I ben noti costi e le richieste dell’ingombrante Conte starebbero frenando la volontà di De Laurentiis, portandolo a virare su un altro profilo per il dopo Spalletti.

Pioli il nuovo obiettivo numero uno

E quel profilo sembrebbe essere proprio quello di Stefano Pioli, attuale allenatore del Milan. Secondo Bargiggia, De Laurentiis starebbe aspettando l’esonero dell’ex tecnico di Inter e Lazio per piombare su di lui e affidargli il nuovo ciclo del Napoli.

Un’ipotesi suggestiva e di gran lustro quella dell’ingaggio di Pioli, reduce da un biennio esaltante con lo Scudetto conquistato la scorsa stagione. Un’operazione che avrebbe senza dubbio del clamoroso, anche perché costringerebbe il Milan a cambiare nuovamente guida tecnica.

Da capire se le indiscrezioni di Bargiggia troveranno conferma nei prossimi giorni. Di certo, l’esperto di mercato ha ridisegnato completamente gli scenari attorno alla panchina del Napoli, accreditando un possibile ribaltone last-minute con Pioli grande favorito su Conte. Seguiranno aggiornamenti.