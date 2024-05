Conte pronto al ritorno in Italia. L’amico: “Vincerà subito”

Antonio Conte è pronto a tornare ad allenare in Italia dopo un anno sabbatico. Il suo amico Michele Padovano è convinto che vincerà da subito.

Antonio Conte potrebbe essere pronto a tornare in pista dopo un anno sabbatico. E il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Italia, dove diverse big come Napoli, Juventus e Milan sono alla ricerca del nuovo allenatore. A confermarlo è l’amico Michele Padovano, convinto che l’ex tecnico dell’Inter porterà immediatamente successi ovunque andrà.

“Sono convinto che chi prenderà Antonio Conte, vincerà sicuramente qualcosa di importante e sin da subito“, ha dichiarato Padovano ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. “Antonio è un allenatore bravissimo, ha una marcia in più degli altri. Per questo sono certo che farà le fortune di chi lo ingaggerà”.

Parole che confermano l’alto valore dell’allenatore salentino, reduce dai trionfi con Chelsea, Inter e Nazionale italiana. Dopo un anno di pausa, Conte sembrerebbe pronto a rimettersi in gioco per una nuova avventura da vincente.

Interpellato sulla possibile destinazione, Padovano non ha escluso alcuna pista italiana: “Potrebbe essere una possibilità la Juventus, è una pista credibile. Per me allenerà in Italia”.