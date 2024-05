Sarri: “Scudetto Napoli? Un pizzico di incazzatura. Aspetto un progetto eccitante”

Maurizio Sarri è pronto a tornare in panchina, ma solo per un progetto che lo stuzzichi. Non chiude le porte a Napoli e Fiorentina, le sue “squadre del cuore”.

Maurizio Sarri è in attesa della prossima avventura da allenatore, ma non scenderà in campo per qualsiasi proposta. Il tecnico toscano aspetta un progetto che lo “arrapi e stuzzichi”, figlio di un programma di medio-lungo periodo che valga la pena vivere. Parole chiare da parte di Sarri, rilasciate a margine della presentazione del Memorial Niccolò Galli a Firenze.

Il futuro dell’ex allenatore di Napoli, Chelsea e Lazio è ancora tutto da scrivere, ma due squadre sembrano particolarmente stuzzicanti per lui: proprio il Napoli e la Fiorentina, le sue “squadre del cuore”.

Sarri sullo scudetto del Napoli

Riguardo ai partenopei, infatti, Sarri non ha nascosto un pizzico di rammarico per non essere riuscito a vincere lo scudetto nel suo triennio: ““Vedere così il Napoli mi dispiace perché come tutti sanno le due squadre che ho nel cuore sono il Napoli e la Fiorentina. A Napoli ho vissuto tre anni stupendi, a tratti irripetibili nella carriera di un allenatore, quindi l’anno scorso ero contentissimo quando hanno vinto lo scudetto con un pizzico di arrabbiatura dentro perché non è successo durante il mio ciclo. Però quando vedo squadre che vincono e che ho nel cuore, sono contento“.

Parlando proprio della Fiorentina, il tecnico ha rivelato di essere stato cercato in passato, lasciando una porta aperta: “L’unico modo per andare a Firenze è suonare al Viola Park e vedere se qualcuno apre. Io sono disponibile a tutti i progetti che mi intrigano”.

Sarri ha poi smentito le voci su un possibile approdo al Bologna, mentre ha confermato i contatti con squadre straniere di Premier League, Liga e altri campionati. Nessuna preclusione, quindi, l’importante è ritrovare un progetto ambizioso.

Insomma, Sarri aspetta la chiamata giusta per tornare in panchina. Napoli e Fiorentina restano idee affascinanti per l’allenatore toscano, pronto a dire sì di fronte a un progetto “arrapante” in grado di stuzzicare le sue ambizioni.