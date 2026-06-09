Il Mattino: “Di Lorenzo-Napoli, amore eterno: il capitano vuole chiudere la carriera in azzurro”

Giovanni Di Lorenzo e il Napoli sono pronti a proseguire insieme un percorso iniziato nell’estate del 2019 e destinato a diventare una delle storie più longeve dell’era De Laurentiis. Come racconta Il Mattino, il capitano azzurro avrebbe espresso chiaramente il desiderio di legarsi ulteriormente al club, con l’obiettivo di chiudere la propria carriera indossando esclusivamente la maglia partenopea.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il terzino della Nazionale punta a un prolungamento contrattuale fino al 2029. Non si tratta soltanto di una questione economica, ma soprattutto della volontà di trasformare il legame con il Napoli in una vera e propria storia di appartenenza, in un calcio sempre più povero di bandiere.

Come evidenzia Il Mattino, Di Lorenzo è diventato negli anni uno dei simboli della rinascita azzurra. Arrivato a Napoli a 26 anni dopo una lunga gavetta tra Reggina, Matera ed Empoli, ha conquistato progressivamente la fiducia di allenatori, compagni e tifosi fino a raccogliere l’eredità della fascia da capitano lasciata da Insigne. Da allora è stato protagonista dei due scudetti conquistati dal club e ha vissuto anche le difficoltà della stagione conclusa con il decimo posto.

La sua storia in azzurro ha attraversato momenti di gloria e passaggi complicati. Il Mattino ricorda come nell’estate successiva al secondo scudetto il giocatore sia stato vicino a lasciare Napoli, complice il malcontento nato dopo alcune contestazioni ricevute al Maradona. L’intervento di Antonio Conte e di Aurelio De Laurentiis risultò però decisivo per convincerlo a restare e a continuare il proprio percorso in maglia azzurra.

Oggi quella scelta appare ancora più significativa. Con oltre 300 presenze e 20 reti realizzate con il Napoli, Di Lorenzo è diventato uno dei punti di riferimento assoluti dello spogliatoio. Alla crescita in azzurro si è affiancata anche quella in Nazionale, dove ha conquistato un ruolo da protagonista dopo l’esordio avvenuto nel 2019 sotto la guida di Roberto Mancini.

Sul fronte contrattuale la situazione sembra particolarmente serena. Secondo Il Mattino, De Laurentiis sarebbe pronto ad accogliere la richiesta del proprio capitano, attualmente legato al club da un accordo valido fino al 2028. L’idea è quella di aggiungere un ulteriore anno e permettere a Di Lorenzo di completare un percorso decennale con la maglia del Napoli.

Nelle ultime settimane il difensore ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici. Lo stop causato dal trauma distorsivo al ginocchio sinistro e dall’intervento chirurgico al piede ha rallentato la sua preparazione, ma il recupero procede secondo programma e l’obiettivo resta quello di tornare al massimo della condizione in vista della nuova stagione.

Intanto il Napoli riflette anche sulla necessità di individuare finalmente un’alternativa affidabile per la corsia destra. Dopo due stagioni senza un vero vice, la società è pronta a intervenire sul mercato per alleggerire il carico di partite e responsabilità sulle spalle del capitano.

La prospettiva, però, resta chiara. Come sottolinea ancora Il Mattino, Di Lorenzo vuole continuare a essere il leader del Napoli anche nel ciclo che verrà inaugurato da Massimiliano Allegri. E se tutto dovesse andare secondo i piani, il suo ultimo capitolo calcistico sarà scritto ancora in azzurro.