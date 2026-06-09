Zverev a Parigi: la vittoria non minaccia i favoriti di Wimbledon.

Alexander Zverev conquista il suo primo titolo di Grand Slam

Alexander Zverev ha finalmente raggiunto un traguardo significativo nella sua carriera. Domenica, il tennista tedesco ha conquistato il suo primo titolo di Grand Slam, trionfando al Roland Garros dopo una combattutissima finale contro Flavio Cobolli. La vittoria è stata un momento di grande gioia e liberazione per Zverev, che fino a quel momento aveva già perso tre finali di major.

La finale, giocata su Court Philippe Chatrier, si è rivelata una battaglia intensa e avvincente. Zverev ha vinto il match con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, dopo aver dovuto affrontare ripide oscillazioni di momentum che hanno caratterizzato l’intero incontro. Nel set finale, Zverev ha mostrato una grande determinazione, riuscendo a brekkare il suo avversario ben due volte, chiudendo così un match che sembrava in bilico fino all’ultimo. Questo trionfo è stato atteso per anni dai suoi fan, che hanno visto il tedesco lottare ad alti livelli senza riuscire a conquistare il trofeo più ambito.

La vittoria a Parigi non solo segna un momento storico nella carriera di Zverev, ma anche la realizzazione di una previsione che aveva fatto a marzo, dichiarando che avrebbe vinto un major quest’anno. Nonostante il successo al Roland Garros, gli esperti non lo considerano ancora un serio contenditore per il titolo di Wimbledon, evento che si avvicina.

Le difficoltà di Zverev a Wimbledon

La superficie erbosa di Wimbledon è sempre stata un ostacolo per Zverev. Fino ad oggi, ha partecipato a nove edizioni del torneo, ma non è mai riuscito a superare il quarto turno. Le sue migliori performance risalgono al 2017, 2021 e 2024, quando si è fermato proprio a questo stadio. La sua partecipazione al torneo del 2025 è stata particolarmente deludente, uscendo al primo turno contro Arthur Rinderknech.

Anche se Zverev ha collezionato un totale di 25 titoli ATP, nessuno di questi è stato conquistato su erba. Ha raggiunto tre finali su questa superficie, a Halle (2016 e 2017) e a Stoccarda (2025), cedendo sempre il passo ai suoi avversari. Nell’ultimo tentativo, si è confrontato con Frances Tiafoe e ha subito una sconfitta in tre set. La sua difficoltà a esprimere il meglio di sé su erba è evidente e potrebbe complicare ulteriormente le sue aspirazioni di vittoria a Wimbledon.

La reazione di Zverev dopo la sconfitta a Wimbledon

Non molti si aspettavano che Alexander Zverev uscisse al primo turno di Wimbledon battuto da Arthur Rinderknech, nonostante le sue difficoltà precedenti su questa superficie. Il francese ha vinto dopo un’epica battaglia che si è conclusa con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3, 6-7, 6-4. In conferenza stampa post-match, Zverev ha riconosciuto i meriti del suo avversario, affermando di aver giocato una buona partita, ma ha anche ammesso di aver avuto momenti chiave in cui avrebbe potuto esprimere maggiormente il suo gioco.

“Rinderknech ha disputato un ottimo match,” ha dichiarato Zverev, “è stata una delle migliori performance della sua carriera. Personalmente, sento di aver avuto delle opportunità che non ho capitalizzato. Nel quinto set, ho perso il servizio da una posizione molto favorevole. È stata una mia responsabilità, non posso giustificare infortuni o sfortune.”

Zverev ha continuato dicendo che la stagione sull’erba rappresenta sempre una sfida per lui. Nonostante il deludente inizio di torneo, il tennista tedesco non ha intenzione di fermarsi e spera di sfruttare ogni occasione per migliorare e adattarsi a questa superficie insidiosa.

Il focus ora è sul suo lavoro nei prossimi tornei e sulla possibilità di migliorare la sua sorte a Wimbledon, un obiettivo che resta desiderato e probabilmente a lungo termine. La vittoria al Roland Garros è comunque una tappa cruciale per Zverev, e potrebbe dargli la fiducia necessaria per affrontare le sfide future con una mentalità rinnovata.

Fonti ufficiali:

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