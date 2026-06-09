Grosso, campione del mondo con l’Italia, è il nuovo allenatore della Fiorentina fino al 2028.

Fabio Grosso, Nuovo Allenatore della Fiorentina: L’Annuncio Ufficiale

La Fiorentina ha ufficialmente annunciato l’ingaggio di Fabio Grosso come nuovo allenatore della squadra. L’ex difensore della Nazionale Italiana ha firmato un contratto che lo legherà al club toscano fino a giugno 2028. Con questa nomina, Fiorentina punta a rilanciare il proprio progetto sportivo, dopo una stagione difficile.

In un comunicato diramato lunedì, Fiorentina ha espresso entusiasmo per l’arrivo di Grosso, che ha raggiunto il massimo della carriera calcistica vincendo la Coppa del Mondo nel 2006. “Siamo lieti di annunciare che Fabio Grosso è stato nominato nuovo allenatore della Prima Squadra,” ha dichiarato il club, sottolineando l’importanza dell’acquisizione di una figura di grande esperienza e carisma.

Grosso ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2013 all’interno del Settore Giovanile della Juventus, prima di debuttare come allenatore di una prima squadra con il Bari in Serie B nel 2017. La sua carriera si è successivamente arricchita con esperienze significative in club come l’Olympique Lyonnais, Frosinone e Sassuolo, dove ha portato il team alla promozione in Serie A.

Fabio Grosso e il Suo Percorso di Allenatore

La carriera di Fabio Grosso come allenatore è caratterizzata da una comprovata capacità di ottenere risultati. Dopo il suo debutto con il Bari, ha guidato il Sassuolo alla promozione in Serie A nella stagione 2024-25, per poi terminare il campionato successivo all’undicesimo posto, un traguardo notevole per una squadra reduce da una promozione.

In merito alla sua nuova avventura, Grosso ha dichiarato: “Volevo ringraziare tutto il Club, in particolare il Presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine, per avermi affidato la responsabilità di guidare la Fiorentina. Sono entusiasta di affrontare questa sfida avvincente.” Il nuovo mister ha espresso un forte legame con il club e i tifosi, evidenziando l’importanza di costruire una squadra ambiziosa e competitiva.

Fiorentina ha chiuso la scorsa stagione di Serie A con notevoli difficoltà, garantendosi la salvezza solo nelle ultime due partite. La scelta di Grosso rappresenta, quindi, un passo importante verso la costruzione di una nuova identità per la squadra. “Ho piena consapevolezza delle responsabilità che mi attendono e posso assicurare impegno e dedizione dalla prima giornata di lavoro,” ha aggiunto Grosso.

Il Ruolo Della Dirigenza e Le Aspettative Futura

Fabio Paratici, il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, ha già lavorato con Grosso ai tempi della Juventus, confermando la sua fiducia nelle capacità del nuovo mister. “Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso a Fiorentina. Non è solo un campione del mondo; è un allenatore che ha costruito il suo percorso attraverso il lavoro, le idee e i risultati,” ha detto Paratici. Il presidente Giuseppe B. Commisso ha aggiunto: “Desideriamo aprire un nuovo capitolo con energia, ambizione e responsabilità.”

Il club è consapevole delle sfide future e spera di vedere Grosso implementare un sistema di gioco che valorizzi il talento dei propri giocatori, aumentando la competitività della Fiorentina. Con una dirigenza motivata e un tecnico esperto, si preannunciano anni interessanti per i tifosi viola.

Fiorentina, che ha già affrontato un cambio di coach nella scorsa stagione, conta su Grosso per rivalutare la squadra e portarla verso traguardi più ambiziosi. La storia di Fabio Grosso nel calcio, sia come giocatore che come allenatore, offre solide basi per il suo successo alla guida del club.

Per ulteriori aggiornamenti sulle novità della Fiorentina e il lavoro di Fabio Grosso, seguire i canali ufficiali della squadra e della Lega Serie A.

—

Fonti ufficiali:

– ACF Fiorentina

– Lega Serie A

Non perderti tutte le news su Napoli+