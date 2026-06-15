Infortunio di Amanda Anisimova: ecco i dettagli dopo il ritiro dall’Open di Berlino.

Il Rientro Sfortunato di Amanda Anisimova nella Stagione del Tennis su Erba

Amanda Anisimova, giovane promessa del tennis americano, ha iniziato la sua stagione su erba in modo poco fortunato. L’aspettativa era alta dopo un’impressionante finale a Wimbledon nel 2025, ma finora l’inizio di quest’anno si è rivelato deludente.

La tennista ha partecipato al Queen’s Club Championships ma ha ottenuto solo una vittoria, superando Laura Siegemund, prima di cedere alle resistenze dell’adolescente Iva Jovic nei quarti di finale, in una sfida combattuta che si è conclusa in tre set.

Poco dopo, Anisimova era attesa al Berlin Open, ma ha preferito ritirarsi dall’evento. Ora è emerso il motivo che l’ha spinta a fare questa scelta.

Motivo del Ritiro: Spasmi alla Schiena

Secondo quanto riportato da Tennisform su X (ex Twitter), Anisimova ha deciso di ritirarsi dal Berlin Open a causa di spiacevoli spasmi alla schiena. Questa decisione è stata sicuramente difficile, considerando che avrebbe dovuto difendere solo 108 punti, avendo raggiunto i quarti di finale nell’edizione precedente del torneo.

Nel 2025, Anisimova era riuscita a superare due avversarie forti come Bianca Andreescu e Magdalena Frech prima di arrendersi a Liudmila Samsonova. Con l’assenza da questo torneo, non ha potuto prepararsi ulteriormente per le prossime competizioni.

Il Berlin Open e il Nottingham Open rappresentavano le ultime occasioni per prepararsi in vista del grande appuntamento di Wimbledon. Ora, l’attenzione di Anisimova è volta all’All England Club, dove porterà con sé le esperienze degli ultimi anni.

Il Viaggio di Amanda Anisimova a Wimbledon 2025

Guardando al futuro, Amanda Anisimova ha l’opportunità di redimere la sua stagione a Wimbledon, con l’obiettivo di migliorare il suo straordinario risultato dello scorso anno, quando raggiunse la finale. Durante il torneo 2025, ha mostrato un tennis di alta qualità, riuscendo a battere la numero uno del mondo Aryna Sabalenka.

Tuttavia, la finale si è rilevata un ostacolo difficile, e Anisimova ha incontrato Iga Swiatek. Quest’ultima ha scritto la storia, diventando la prima giocatrice polacca a vincere un titolo di singolo a Wimbledon, infliggendo ad Anisimova una delle sconfitte più dure della sua carriera con un punteggio di 6-0, 6-0. È un risultato rarissimo in una finale di un Grande Slam, con la sola altra occorrenza che risale al 1988, quando Steffi Graf sconfisse Natasha Zvereva con lo stesso punteggio.

Con la mente già rivolta al prestigioso torneo londinese, Anisimova dovrà lavorare duramente per recuperare dalla sua recente infortunio e migliorare la propria condizione psico-fisica.

Prospettive per il Futuro

Amanda Anisimova avrà bisogno di concentrazione e determinazione per affrontare le sfide che l’aspettano a Wimbledon. La giovane tennista ha dimostrato di avere le capacità per competere ad alti livelli, ma ora deve superare i limiti imposti dagli infortuni e trovare la sua forma migliore.

Le sue esperienze passate, sia in termini di vittorie che di sconfitte, le forniranno preziose lezioni. La pressione di essere una delle favorite, unita al desiderio di riscattarsi da un’inizio di stagione deludente, giocherà un ruolo significativo nel suo approccio a Wimbledon.

Per continuare a seguire le sue performance e quella di altri atleti, è utile tenere d’occhio non solo gli aggiornamenti sportivi ma anche le notizie ufficiali attraverso le fonti primarie, come il sito della WTA e altri media affermati nel panorama sportivo.

In attesa di Wimbledon, il tifo per Amanda Anisimova è forte, con la speranza che possa tornare in campo con rinnovata energia e la determinazione di raggiungere nuovi traguardi.

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