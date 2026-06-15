Napoli fissa il prezzo per Anguissa su richiesta del suo agente.

Anguissa Riflessioni sul Futuro: Il Valore del Centrocampista Napoletano

NAPOLI, ITALIA – 5 OTTOBRE: Frank Anguissa dell’SSC Napoli celebra dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e Genoa CFC allo Stadio Diego Armando Maradona il 5 ottobre 2025 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Le notizie provenienti dall’Italia indicano che gli agenti di Andre-Frank Zambo Anguissa hanno contattato il Napoli per conoscere la valutazione del centrocampista. Il nazionale camerunense sta riflettendo sulle sue opzioni, dato che manca solo un anno alla scadenza del suo contratto con il club di Napoli. Con le sue prestazioni cruciali che hanno contribuito ai successi della squadra negli ultimi due campionati di Serie A, il 30enne ora si trova a un bivio della sua carriera, pronto a esplorare nuove opportunità in Europa.

Valutazione e Possibili Offerte per Anguissa

Secondo quanto riportato da Il Mattino (via Calciomercato.com), gli agenti di Anguissa hanno chiesto al Napoli di fornire una valutazione ufficiale per il giocatore. Ciò suggerisce un interesse attivo nel cercare una possibile cessione. Si ritiene che il Napoli stia mirando a una cifra intorno ai 20 milioni di euro per il trasferimento del centrocampista, un importo ragionevole considerando che il contratto di Anguissa scadrà tra un anno.

Nell’ultima stagione, Anguissa ha affrontato sfide significative. Dopo aver subito un grave infortunio al tendine che lo ha costretto a rimanere fuori dai campi di gioco fino all’inizio di marzo, ha avuto la possibilità di collezionare solo 18 presenze in campionato. Nonostante queste difficoltà, ha continuato a dimostrare il suo valore con prestazioni significative, inclusi gol memorabili come quello contro l’FC Internazionale il 25 ottobre 2025, quando ha segnato il terzo gol nella partita disputata allo Stadio Diego Armando Maradona.(Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il futuro di Anguissa appare incerto, poiché il giocatore considera attentamente le sue opzioni in vista della prossima stagione. Il mercato estivo è un’opportunità perfetta per il centrocampista di valutare le offerte di club che potrebbero rappresentare un passo avanti nella sua carriera. Nonostante i recenti infortuni, la sua abilità e la sua esperienza lo rendono un obiettivo ambito per molte squadre in Europa.

In aggiunta, i successi recenti del Napoli nelle competizioni nazionali hanno solamente aumentato il suo profilo. Con due titoli di Serie A consecutivi, Anguissa ha dimostrato di essere un pezzo fondamentale negli equilibri della squadra, e questo non è passato inosservato ai club di alta classifica.

Le trattative che coinvolgeranno Anguissa nei prossimi mesi saranno seguite con grande interesse, sia dai tifosi che dagli addetti ai lavori. La sua capacità di influenzare il gioco e di essere una presenza in mezzo al campo potrebbe infatti attirare l’attenzione di squadre con ambizioni di competere per trofei nazionali e internazionali. La suadecisione, in ultima analisi, sarà dettata non solo dalle offerta economiche, ma anche dalle aspirazioni personali e dalle prospettive di carriera.

Infine, Anguissa ha un’opportunità unica per riflettere sul suo percorso, tenendo presente le esperienze passate e gli obiettivi futuri. Il fatto che il Napoli abbia espresso una chiarissima volontà di cedere il giocatore a fronte di un’offerta adeguata potrebbe delineare una nuova direzione per la sua carriera, in un periodo che potrebbe rivelarsi decisivo.

In sintesi, la situazione di Frank Anguissa merita attenzione. Con un contratto in scadenza e una valutazione ben definita da parte del club, il centrocampista camerunense occuperà un posto di rilievo nel mercato estivo. Sarà interessante vedere dove potrebbe approdare se dovesse decidere di lasciare Napoli, un club che restera’ nei suoi ricordi grazie ai successi condivisi.

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