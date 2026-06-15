15 Giugno 2026

Pedullà: “Napoli-Gila, prima offerta alla Lazio: possibile inserimento di una contropartita tecnica”

redazione 15 Giugno 2026
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Il Napoli rompe gli indugi e muove i primi passi concreti per Mario Gila. Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il club azzurro ha presentato una prima proposta ufficiale alla Lazio per il difensore spagnolo, individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

Secondo Alfredo Pedullà, l’offerta iniziale formulata dal Napoli si basa su una parte fissa di circa 15 milioni di euro più bonus. Una cifra che, al momento, viene considerata insufficiente dalla Lazio. Il presidente Lotito continua infatti a valutare il cartellino del centrale spagnolo intorno ai 30 milioni di euro complessivi, una distanza economica che richiederà ulteriori confronti tra le parti.

Come evidenzia ancora Alfredo Pedullà, il Napoli non avrebbe intenzione di spingersi fino alle richieste attuali del club biancoceleste, ma potrebbe comunque ritoccare al rialzo la proposta facendo leva soprattutto sulla volontà del calciatore. Gila, infatti, avrebbe già manifestato il proprio gradimento per il trasferimento in azzurro, elemento che potrebbe avere un peso importante nell’evoluzione della trattativa.

Per cercare di ridurre la distanza tra domanda e offerta, il Napoli starebbe valutando anche l’inserimento di una contropartita tecnica. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, l’ipotesi allo studio sarebbe quella di un’operazione con formula di prestito e diritto di riscatto per un giocatore gradito alla Lazio.

Tra i profili che potrebbero entrare nei discorsi figura Rafa Marin, anche se il Napoli continua a considerare il difensore spagnolo un elemento sul quale puntare per il futuro. Piace inoltre Beukema, ma molto dipenderà dalle intenzioni del centrale e dalle strategie tecniche che verranno definite nelle prossime settimane.

Un altro nome monitorato è quello di Lorenzo Lucca. L’attaccante, rientrato al Napoli dopo l’esperienza in prestito al Nottingham Forest, è stato già seguito dal Genoa e possiede caratteristiche che interessano anche la Lazio. Come sottolinea Alfredo Pedullà, al momento non esistono trattative avanzate, ma potrebbero esserci i margini per approfondire il discorso qualora il confronto tra i due club entrasse nel vivo.

I prossimi giorni saranno dunque decisivi per comprendere se la trattativa per Gila potrà entrare nella fase conclusiva oppure se sarà necessario individuare formule alternative per avvicinare le rispettive posizioni.

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