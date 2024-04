Manna, il Napoli ha definito il budget per la rifondazione

Il neo ds Giovanni Manna avvierà la rifondazione del Napoli con un tesoretto messo a disposizione da Aurelio De Laurentiis.

La rivoluzione di Giovanni Manna sulla panchina del Napoli partirà da un tesoretto iniziale da 120 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il neo direttore sportivo potrà contare su questo ricco budget derivante dalla cessione dell’attaccante Victor Osimhen ai top club europei.

La scelta di De Laurentiis

Manna è stato scelto da Aurelio De Laurentiis per avviare il nuovo corso del Napoli dopo un’attenta analisi di diversi profili. Il “giovane rampante”, così definito dal patron, ha conquistato il numero uno azzurro per la sua abilità nel scovare talenti emergenti e la padronanza di diverse lingue straniere.

Un triennale con opzioni

L’accordo che legherà Manna al Napoli sarà un contratto triennale con opzioni, comprensivo di bonus legati ai risultati sportivi. Un investimento importante per il dirigente arrivato dalla Juventus dove ricopriva il ruolo di Head of First Team.

La corte dei grandi su Osimhen

Ma il vero tesoretto su cui il neo ds potrà fare affidamento sarà quello derivante dalla cessione del gioiello nigeriano Osimhen. PSG, Chelsea e Arsenal sono i club che si sono fatti avanti per assicurarsene le prestazioni, pronti a offrire una somma vicina ai 120 milioni.

Ripartire dai soldi di Osimhen

Questo denaro andrà a formare la base del mercato di Manna, impegnato nella difficile opera di rifondazione della rosa dopo la stagione deludente. Una cifra importante per ricostruire un nuovo Napoli competitivo.

La missione di Manna

Riportare il Napoli nell’elite del calcio italiano ed europeo sarà la missione affidata dall’ambiziosa proprietà a Manna. Un compito arduo che il neo dirigente proverà ad assolvere sfruttando al meglio il tesoretto iniziale della cessione di Osimhen per rinforzare adeguatamente la squadra.

In sintesi, la rivoluzione di Manna al Napoli potrà partire con un budget importante di 120 milioni derivante dalla probabile partenza del bomber nigeriano verso i top club d’Europa. Un gruzzoletto iniziale per consentire al ds la rifondazione della rosa con acquisti mirati.