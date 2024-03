Pavlidis, il nuovo obiettivo del Napoli per sostituire Osimhen

Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli avrebbe messo nel mirino Vangelis Pavlidis dell’AZ Alkmaar come potenziale sostituto di Osimhen.

Mentre l’addio di Victor Osimhen sembra sempre più probabile dopo le clamorose rivelazioni di Carlo Alvino, il Napoli è già alla ricerca del possibile sostituto del bomber nigeriano. Secondo le ultime voci di mercato, il mirino degli azzurri si sarebbe posato su Vangelis Pavlidis, attaccante rivelazione dell’AZ Alkmaar in Eredivisie.

Il greco stra-dominante in Olanda

A 24 anni, Pavlidis sta vivendo una stagione semplicemente straordinaria con la maglia dell’AZ. Con 23 reti realizzate in 26 presenze in campionato, l’attaccante ellenico si è confermato uno dei migliori bomber della massima serie olandese.

Un potenziale da 20 gol in Serie A

Numeri impressionanti che non sono passati inosservati agli occhi degli osservatori dei top club italiani. “Il Bologna pensa a lui per il dopo Zirkzee, Lazio e Napoli ce l’hanno da tempo sul taccuino, è anche in orbita Milan” è l’indiscrezione riportata dalla Gazzetta dello Sport.

Un vero gioiello dell’AZ Alkmaar

La rosea definisce Pavlidis “l’ennesimo gioiello della bottega AZ”, sottolineando le enormi potenzialità del greco che in Serie A potrebbe tranquillamente confermarsi una prima punta da 15-20 gol a stagione.

Pro e contro dell’affare

A favore del Napoli giocherebbe un prezzo del cartellino relativamente contenuto, visto che l’AZ lo valuta sui 15 milioni. Contro, la forte concorrenza di altre big italiane sul giocatore. Ma le grandi prestazioni stagionali hanno già convinto gli azzurri, alla disperata ricerca di un degno sostituto di Osimhen per la prossima annata.

Con l’esperienza internazionale dell’AZ, dagli azzurri Pavlidis rappresenterebbe quel profilo di prima punta fisica, potente e prolifico che il Napoli vuole per rimpiazzare il nigeriano sulla linea offensiva. L’affare potrebbe concretizzarsi in estate