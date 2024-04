De Laurentiis vuole Possanzini per la panchina del Napoli: Il clamoroso retroscena

De Laurentiis per la panchina del Napoli punta Davide Possanzini, attuale allenatore del Mantova.

Il valzer delle panchine è già iniziato e il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. Mentre i nomi di Italiano e Conte rimbalzano con insistenza, un clamoroso retroscena di mercato riscalda l’ambiente partenopeo: secondo La Repubblica, Aurelio De Laurentiis starebbe seriamente pensando a Davide Possanzini per la guida tecnica della prossima stagione.

La scommessa Possanzini

L’attuale tecnico del Mantova rappresenterebbe l’ennesima scommessa del patron azzurro, deciso a sbalordire tutti con una scelta a sorpresa come avvenuto in passato con altri profili emergenti come Bigon e Giuntoli.

Il mix di calcio spettacolo

A spingere De Laurentiis verso Possanzini sarebbero i risultati straordinari che lo hanno portato ad un passo dalla promozione in Serie B con il Mantova, grazie ad un mix di gioco spettacolare e concretezza che ha conquistato il presidente.

L’esperienza con De Zerbi

Possanzini, 36 anni, vanta una lunga esperienza nello staff di Roberto De Zerbi, seguendolo persino in Ucraina ai tempi dello Shakhtar. Un bagaglio di conoscenze importanti per il patron napoletano.

Carta da giocare con Manna

L’eventuale ingaggio di Possanzini rientrerebbe in un progetto più ampio che vedrebbe De Laurentiis affidarsi al duo Manna-Possanzini per la rinascita tecnica del Napoli. Il neo ds avrebbe infatti voce in capitolo sull’erede di Spalletti.

Tra illusioni e certezze

Se Conte sembra una pista irrealistica, su Italiano rimangono concrete chance. Ma l’imprenditore cinematografico non vuole più sbagliare dopo gli errori dell’annata corrente e potrebbe decidere di osare con il giovane Possanzini.

Insomma, il casting per il nuovo tecnico è apertissimo con De Laurentiis che potrebbe stupire tutti chiamando in causa un profilo fino a ieri impensabile come quello di Davide Possanzini, fulgido esempio del calcio spettacolo e al tempo stesso concreto. L’ennesima scommessa visionaria del vulcanico presidente napoletano.