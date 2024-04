Napoli, caccia al nuovo allenatore: Italiano, Farioli e Palladino in lizza, ma De Laurentiis sogna Conte

Secondo le indiscrezioni di Sky Sport, il presidente azzurro starebbe sondando tre profili giovani per il dopo Calzona, pur coltivando il grande sogno Conte.

È già partita la caccia al nuovo allenatore in casa Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, il presidente De Laurentiis starebbe vagliando diversi profili per il dopo Calzona in vista della prossima stagione.

I tre nomi caldi

Tre sarebbero i principali candidati sul taccuino del patron azzurro: Vincenzo Italiano della Fiorentina, Alessio Palladino del Monza e Francesco Farioli dell’Albenga. Tre allenatori giovani e di prospettiva sui quali De Laurentiis potrebbe puntare per aprire un nuovo ciclo.

Il sogno Conte

Pur sondando questi tre profili, il presidente non farebbe mistero di nutrire il grande sogno di portare Antonio Conte sulla panchina partenopea. L’ex ct azzurro resterebbe infatti il grande obiettivo per rilanciare il progetto Napoli.

Le condizioni per Conte

Sky svela anche i presunti paletti fissati da Conte per un eventuale approdo all’ombra del Vesuvio. Al salentino andrebbe garantita non solo un’importante campagna acquisti, ma soprattutto la permanenza di Victor Osimhen come perno dell’attacco.

Ridimensionamento o rilancio?

Molto dipenderà anche dalle ambizioni del club per il prossimo anno. In caso di mancata qualificazione Champions, De Laurentiis potrebbe essere costretto ad un ridimensionamento economico e virare quindi su soluzioni low cost come Italiano, Farioli o Palladino.

Il sogno Conte resterebbe invece praticabile solo in caso di un nuovo importante investimento della proprietà, disposta a rilanciarsi ancora una volta dopo la delusione di questa annata.

Insomma, il nuovo corso del Napoli resta ancora avvolto nel mistero. Molto dipenderà dalle scelte della società, con De Laurentiis chiamato a decidere se puntare su un profilo emergente o su un big di esperienza come Conte per ripartire dopo il tonfo.