Napoli su Antonio Conte: offerta monstre e pieni poteri sul mercato

De Laurentiis avrebbe offerto ad Antonio Conte un contratto triennale da 8 milioni di euro, con bonus e pieni poteri sul mercato.

Il Napoli ha messo gli occhi su Antonio Conte per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Emanuele Cammaroto, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a fare un’offerta monstre all’ex allenatore del Chelsea e della Juventus. L’offerta prevede un contratto triennale da 8 milioni di euro, con opzione per il quarto anno, e pieni poteri sul mercato, compresa la scelta del direttore sportivo e del suo staff.

Inoltre, Conte avrebbe la possibilità di ottenere bonus al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Il presidente del Napoli avrebbe anche offerto all’allenatore italiano le chiavi dello spogliatoio e la libertà di scegliere i giocatori da acquistare o vendere.

Conte, al momento, sta valutando l’offerta e sembra fortemente tentato. La sua esperienza in Premier League e in Serie A, oltre alla sua capacità di motivare i giocatori e di raggiungere grandi traguardi, lo rendono un candidato ideale per guidare il Napoli nella prossima stagione.

Se l’offerta dovesse essere accettata, Conte potrebbe diventare il nuovo allenatore del Napoli e guidare la squadra verso nuovi successi. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte del club partenopeo o dell’allenatore italiano.

Il corteggiamento di De Laurentiis per convincere il salentino ad iniziare un nuovo ciclo all’ombra del Vesuvio sembra essere partito con il piede giustissimo. Un’offerta economica straordinaria e ampie garanzie tecniche che starebbero facendo vacillare non poco Conte. Il primo passo per un nuovo ambizioso progetto azzurro.