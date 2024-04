Altro disastro arbitrale per il Napoli: l’ombra degli episodi continua ad allungarsi

La direzione di Pairetto in Napoli-Atalanta finisce nel mirino dopo diversi episodi dubbi. Un’altra gara condizionata dagli errori arbitrali per gli azzurri.

Neanche a Pasqua hanno fortuna i campioni di Rocchi. Quanto combinato da Pairetto e Colombo non può passare sotto silenzio in uno sport determinato soprattutto da episodi. Il disastro arbitrale è sotto gli occhi di tutti ma sembra che nessuno se ne sia ancora accorto e siamo solo a metà dell’opera.

Domani chissà, come finirà! E’ un mondo fantastico che sopravvive solo nella fantasia dei cronisti e moviolisti della domenica che pesano le svariate situazioni a seconda delle esigenze territoriali. Non a caso sono sempre roboanti e denigratori i titoli e i titoloni dei giornali contro il Napoli.

Sarebbe più che opportuno che gli specialisti alla moviola facessero pace prima di tutto con loro stessi prima di pronunciarsi in modo differente su episodi simili. Se è da rigore, e lo è, il contatto Pessina – Ricci, è fuori discussione che manca un rigore alla Fiorentina per la trattenuta ancora più evidente di Giroud ai danni di Belotti al 66’ su cui Maresca e il Var sorvolano inspiegabilmente.

Ma gli errori di Aureliano (manca un rigore al Monza) e Maresca passano in secondo piano dopo aver visto all’opera i sopravvalutati Pairetto e Colombo. Nel giro di 4 giornate (dalla XXVI alla XXX) il Napoli si è ritrovato diretto per ben due volte da Pairetto e già da ciò si capisce quanto conti la società azzurra nel Palazzo del calcio. Forse il due ha molto più valore nella briscola.

Alla Juventus, vedremo poi, non sarebbe mai accaduto un fatto del genere e Pairetto sarebbe stato sicuramente fermato dopo la discutibile e scandalosa direzione di Cagliari – Napoli alla XXVI giornata. Con Pairetto il Napoli ha conquistato un solo punto in due gare che virtualmente avrebbe vinto con arbitraggi appena sufficienti.

Comincia ad ammonire mezza squadra orobica, invalida 2 gol irregolari, espelli Kolasinac al 62’ sul punteggio di 0 a 0 e vediamo poi come finisce Napoli – Atalanta, altro che 0 a 3. A Roma il succede di tutto con l’arbitro Colombo è solo rinviato. Il gol di Marusic al 93’ spegne tutte le eventuali e giustificabili proteste laziali ma quanto combinato dall’arbitro comasco è strabiliante.

A differenza di quanto capitato al Napoli nel giro di 4 giornate di campionato, Colombo rivede la Juventus dopo 25 turni, dalla quinta alla trentesima giornata, e in compagnia di Mazzoleni al VAR si perde due rigori per i biancocelesti e l’espulsione di Bremer.

A differenza di quanto non accaduto a Pairetto dopo Cagliari – Napoli (XXVI), Colombo era stato fermato per circa due mesi dopo Sassuolo – Juventus (V) in seguito alle veementi proteste juventine per la presunta mancata espulsione di Berardi.

