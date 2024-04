Conte-Napoli, trattativa sempre viva: “De Laurentiis non molla, a maggio la risposta”

Ciro Venerato rilancia le voci su un possibile approdo dell’ex ct sulla panchina azzurra: “Dialogo costante con De Laurentiis”.

Ultime notizie calcio Napoli – Tiene banco in casa Napoli il possibile approdo in panchina di Antonio Conte per la prossima stagione. Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato Ciro Venerato, il club azzurro sarebbe in pole position per accaparrarsi il tecnico salentino.

“In Italia il club più vicino a Conte resta il Napoli, il dialogo con De Laurentiis non si è mai interrotto nonostante il no degli scorsi mesi“, ha dichiarato Venerato a ‘La Domenica Sportiva’ su RaiDue.

Un corteggiamento serrato quello del presidente De Laurentiis, che sembrerebbe aver metabolizzato le richieste dell’allenatore plurivincente di Juventus e Chelsea: “Carta bianca assoluta su scelte tecniche e di spogliatoio“.

Venerato aggiunge anche un dettaglio non trascurabile sulle potenziali disponibilità economiche del Napoli per convincere Conte: “Anche senza Champions gli utili di bilancio permettono al Napoli di fare un grande mercato. Ingaggio top per Conte“.

L’ex ct della Nazionale sembrebbe attratto dal progetto partenopeo, con l’intenzione di ripartire da un nuovo ciclo “a sua immagine e somiglianza”. Conte vorrebbe dare la sua risposta definitiva nel mese di maggio.

Juventus, Bayern Monaco e Manchester United avrebbero mostrato solo un timido interesse secondo l’esperto di calciomercato. Da escludere invece le piste Roma e Milan, mentre l’opzione ricca Arabia Saudita resterebbe sullo sfondo.

Insomma, il valzer di panchina che porterà al nuovo corso del Napoli sembrerebbe avere in Conte il candidato principale, con De Laurentiis pronto a giocarsi il tutto per tutto pur di assicurarselo.