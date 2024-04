Per convincere Conte, De Laurentiis offre un progetto ambizioso

Aurelio De Laurentiis continua a inseguire il sogno Antonio Conte per la panchina del Napoli, ma per convincere il tecnico salentino servirà presentargli un progetto sportivo di alto livello.

Dopo aver ingaggiato Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo, Aurelio De Laurentiis non ha perso di vista il suo grande sogno per la panchina del Napoli: Antonio Conte. Secondo il Corriere dello Sport, il presidente partenopeo sta continuando a coltivare il desiderio di affidare la guida tecnica all’esperto e vincente allenatore salentino.

Un rapporto di stima

De Laurentiis e Conte hanno un rapporto di sincera stima reciproca e il numero uno azzurro aveva già provato a convincerlo lo scorso ottobre. All’epoca Conte declinò per motivi personali e familiari, essendo a pochi mesi dall’addio al Tottenham.

La volontà di Conte

Ora però le cose sono cambiate. Conte ha voglia di rimettersi in gioco e le sue prossime scelte saranno dettate esclusivamente da motivazioni professionali. La discriminante per accettare eventuali proposte sarà la serietà del progetto sportivo.

Il progetto ambizioso

Ed è qui che De Laurentiis dovrà giocarsi le carte migliori, presentando a Conte un progetto di spessore e dalle ambizioni importanti. Dettagli come il futuro di Osimhen e Kvaratskhelia saranno fondamentali per convincerlo.

Le garanzie tecniche

Sul fronte rosa, in caso di arrivo di Conte, il Napoli dovrebbe offrirgli ampie garanzie tecniche. A partire dalla difesa a 3, dov’è aperto il nodo Meret e servirebbe un centrale esperto. Qualche certezza in più a centrocampo con Lobotka e Anguissa, ma il reparto offensivo è un’incognita dopo l’eventuale addio di Osimhen.

Rifondazione necessaria

Una cosa è certa: con Conte si renderebbe necessaria un’operazione di rifondazione profonda della squadra, modellata sulle idee tattiche del salentino e con un mercato ambizioso.

In sintesi, De Laurentiis proverà il tutto per tutto pur di convincere Conte ma il tecnico salentino accetterà solo un progetto ambizioso e di alto livello. Sarà un vero e proprio banco di prova per le ambizioni del neo ds Manna e della proprietà nel rilanciare subito un Napoli ultra competitivo.