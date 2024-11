“Dovete capire una cosa”: il messaggio di Conte dopo la vittoria

Il tecnico parla alla squadra dopo il successo sulla Roma e svela il retroscena su Kvara.

Antonio Conte ha le idee chiare dopo il successo sulla Roma. “Non dobbiamo guardare gli altri e la classifica”, spiega a Sky Sport il tecnico azzurro, “l’ho già detto anche ai ragazzi. Dobbiamo lavorare e migliorare, andando per step”.

La prestazione della squadra soddisfa il mister, che però vuole di più: “Potevamo essere più cinici e cattivi. Inevitabile quando non fai gol contro una grande squadra come la Roma ci sta soffrire. Sulla traversa dovevamo fare più attenzione”.

Poi arriva il chiarimento sul caso Kvaratskhelia: “Ha fatto uno dei migliori primi tempi da quando sono a Napoli, pur tornando dalla nazionale con un po’ di affaticamento. Ha fatto quello che doveva fare. L’ho tolto perché non volevo rischiare, in panchina c’è uno come Neres”.

Una menzione speciale per i complimenti ricevuti da Ghoulam: “Li apprezzo tanto, perché ha giocato tanti anni a Napoli e sa che piazza esigente è”.