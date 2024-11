“Costruite dal basso”: Conte risponde al pressing Roma. Il Maradona spinge!

Ranieri sorprende con un avvio coraggioso, la contromossa del tecnico azzurro.

Il Maradona è una bolgia, con il Napoli che cerca la vittoria per riprendersi il primato dopo i successi di Inter, Atalanta e Fiorentina. Ma la Roma di Claudio Ranieri ha sorpreso tutti nei primi 15 minuti, presentandosi con un pressing alto e aggressivo.

Il tecnico romano dalla panchina incita i suoi, chiedendo coraggio e pressione alta. Un atteggiamento che testimonia la voglia giallorossa di svoltare la stagione proprio sul campo della capolista.

Ma Antonio Conte non si fa trovare impreparato. Il tecnico azzurro, con la sua proverbiale intensità, dirige i suoi come un direttore d’orchestra. “Ci vuole pazienza, dovete costruire dal basso”, l’ordine immediato ai suoi per scardinare il pressing avversario.

Una sfida nella sfida tra due maestri della panchina, con il leccese che conferma ancora una volta la sua maniacale attenzione ai dettagli tattici. Il Maradona trattiene il fiato, in attesa che la strategia di Conte dia i suoi frutti.