“Non molliamo, vi dico come la sblocchiamo”: Politano infiamma il Maradona

L’attaccante azzurro a Sky sul primo tempo: “Continuiamo ad attaccare”. La Roma resiste al Maradona.

Il Napoli cerca la chiave per scardinare la difesa della Roma. Nell’intervallo Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Sky Sport, suonando la carica per la ripresa: “Dobbiamo ricominciare questo secondo tempo come il primo, attaccando”.

L’esterno azzurro non ha dubbi sulla strada da seguire: “Dobbiamo sbloccare la partita anche se non sarà facile. Ma dobbiamo continuare così”, le parole decise dell’ex Inter che conferma la volontà del Napoli di cercare i tre punti per riprendersi la vetta.

Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0 al Maradona, con gli azzurri di Conte che non sono ancora riusciti a trovare il varco giusto nonostante il predominio territoriale. La ripresa sarà decisiva per le ambizioni di vertice dei partenopei.