“Vai con la testa!”: Conte furioso con Lukaku. Kvaratskhelia show

Primo tempo al Maradona: il georgiano incanta, ma il belga delude. Il tecnico azzurro esplode dalla panchina.

Il Napoli prova a sfondare il muro eretto dalla Roma di Ranieri in questo primo tempo. Se Kvaratskhelia sta incantando il Maradona con giocate di alta classe, mettendo più volte in difficoltà la retroguardia giallorossa, dall’altra parte Politano fatica a trovare la misura giusta per innescare Lukaku.

Proprio il belga è finito nel mirino di Antonio Conte: le telecamere hanno catturato la furia del tecnico, visibilmente contrariato per la prestazione del suo centravanti. “Vai con la testa, inserisciti dentro”, il ruggito del salentino dalla panchina, nel tentativo di scuotere il suo bomber.

La Roma sembra accontentarsi del pareggio in questa sua prima uscita con Ranieri, affidandosi principalmente alla fase difensiva. Gli azzurri continuano a cercare varchi, con il georgiano principale fonte di pericolo, ma il gol ancora non arriva.

Seguiamo in diretta l’evolversi della situazione al Maradona, con Conte che dalla panchina cerca di trovare la chiave per scardinare il bunker giallorosso.