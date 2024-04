SKY – Italiano nome forte per il Napoli, ma Conte pallino di De Laurentiis

Le ultime su Napoli e il suo nuovo allenatore: Antonio Conte o Vincenzo Italiano? Le scelte di De Laurentiis.

Il futuro dell’allenatore del Napoli rimane al centro delle attenzioni, con il presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, che tiene le carte strette sul prossimo timoniere della squadra partenopea. Mentre Francesco Calzona continua a guidare la squadra fino alla fine della stagione in corso, l’attenzione si sposta inevitabilmente sulle prossime mosse della dirigenza.

Le voci provenienti dallo spogliatoio azzurro indicano una rosa di candidati ristretta, con due nomi in particolare che emergono con forza: Vincenzo Italiano e Antonio Conte. Entrambi rappresentano opzioni allettanti per il club, ma l’attenzione sembra concentrarsi sempre più su un solo nome.

Antonio Conte, il Sogno di De Laurentiis

Non è un segreto che il presidente De Laurentiis abbia un legame profondo con Antonio Conte. I due mantengono un rapporto stretto e il nome del famoso allenatore continua a galleggiare come sogno nel cassetto per la panchina del Napoli. Tuttavia, nonostante i legami personali e l’interesse reciproco, nulla è stato ancora deciso.

Vincenzo Italiano, un Profilo in Ascesa

In alternativa a Conte, emerge la figura di Vincenzo Italiano, un allenatore che ha catturato l’attenzione del presidente De Laurentiis sin dai tempi in cui ha mostrato il suo talento sulla panchina dello Spezia. La sua nomina rappresenterebbe una svolta fresca e dinamica per il club, con il presidente che segue da vicino le sue gesta.

La Decisione di Conte

L’interesse nei confronti di Conte non è una novità, ma ciò che resta da vedere è se il tecnico salentino deciderà di accettare l’offerta e intraprendere questa nuova avventura. Dopo il recente esonero di Garcia, l’opportunità sembra più allettante che mai, ma la palla è nelle mani di Conte, che dovrà decidere se il progetto del Napoli è ciò che si addice alle sue ambizioni e al suo stile di gioco.

“Quello di Vincenzo Italiano è il nome forte per il futuro della panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis ha però ancora in testa anche il profilo di Antonio Conte, contattato anche dopo l’esonero di Garcia. Il tecnico salentino dovrà decidere se accettare o meno la proposta dell’imprenditore”.