Napoli, De Laurentiis allarmato dal quadro riferito da Calzona

Dopo il crollo col l’Atalanta, De Laurentiis avrebbe ricevuto da Calzona un quadro preoccupante sugli equilibri nello spogliatoio del Napoli.

Il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe sempre più allarmato dalla situazione nello spogliatoio del Napoli dopo il pesante ko contro l’Atalanta. Secondo quanto riportato da Repubblica, il numero uno azzurro avrebbe ricevuto un quadro decisamente preoccupante dal vice Calzona sullo stato d’animo dei giocatori.

Il crollo con l’Atalanta

De Laurentiis, che era in Svizzera per motivi personali, avrebbe assistito sgomento alla “resa” della squadra contro la Dea, un disastroso 0-4 dopo un primo tempo equilibrato. Un vero e proprio crollo verticale, inspiegabile.

Il colloquio con Calzona

Subito dopo la partita, il presidente avrebbe avuto un colloquio telefonico con Francesco Calzona, che in questo finale di stagione ha sostituito prima Garcia e poi Spalletti sulla panchina partenopea.

Un quadro allarmante

E le parole dell’allenatore calabrese non avrebbero fatto che aumentare la preoccupazione di De Laurentiis, prospettandogli un quadro a tinte fosche all’interno dello spogliatoio.

Nuovi guai dopo la sosta

Calzona, infatti, avrebbe riferito al patron di un nuovo, improvviso deterioramento dei già fragili equilibri nello spogliatoio del Napoli durante la sosta per le nazionali.

Senza Calzona, il baratro

In particolare, l’assenza proprio di Calzona, impegnato in doppio incarico di ct della Slovacchia, avrebbe privato i giocatori dell’unica guida rimasta, con il risultato di un loro immediato sprofondamento nel “tunnel della crisi” senza opporre alcuna resistenza.

Il barlume di speranza

Eppure solo poche settimane fa, dopo il pari di San Siro contro l’Inter, sembrava che Calzona fosse riuscito a dare una insperata scossa agli azzurri, prospettando addirittura una difficile ma non impossibile rimonta in chiave Champions.

Ora l’incubo

Invece, stando al resoconto dell’allenatore, ora il Napoli sarebbe precipitato di nuovo in un vortice di sfiducia e demotivazione in piena crisi di spogliatoio.

Insomma, le parole di Calzona avrebbero ulteriormente scosso De Laurentiis, confermandogli la profondità della crisi tecnica e mentale in cui versa attualmente il suo Napoli dopo un filotto di risultati disastrosi. Il presidente dovrà lavorare sodo per risollevare l’ambiente in vista della prossima stagione.