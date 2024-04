Calzona può sorridere: Kvaratskhelia torna tra i titolari per Monza-Napoli

Khvicha Kvaratskhelia pronto a tornare titolare contro il Monza: buone notizie per il mister Francesco Calzona.

La sconfitta del Napoli contro l’Atalanta ha evidenziato l’importanza di Khvicha Kvaratskhelia nel tasso tecnico della squadra azzurra. La sua assenza per infortunio ha lasciato un vuoto evidente sul campo, contribuendo alla recente disfatta. Tuttavia, in vista del prossimo incontro contro il Monza, sembra che ci siano buone notizie in arrivo per il tecnico Francesco Calzona.

Kvaratskhelia, assente nell’ultima partita a causa di un infortunio all’adduttore sinistro, sembra essere sulla strada del ritorno. Secondo le fonti riportate dal Corriere dello Sport, il talentuoso giocatore georgiano è in fase avanzata di recupero e potrebbe tornare in campo dal primo minuto contro i brianzoli.

Il suo ritorno potrebbe significare una svolta per il Napoli, che lotta per mantenere vive le speranze di qualificazione alla Champions League. Con il calciatore georgiano di nuovo a disposizione, il tecnico Calzona potrebbe contare su un’arma in più per affrontare il Monza e cercare di rialzare la squadra dopo la recente delusione.

Secondo quanto riportato, Kvaratskhelia ha continuato a seguire attentamente il suo programma di recupero presso il centro sportivo di Castel Volturno. Anche ieri, il giocatore ha lavorato duramente sul campo, dimostrando di essere determinato a tornare in azione il prima possibile.