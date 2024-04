SKY – De Laurentiis vuole Vincenzo Italiano come prossimo allenatore del Napoli. Due i motivi

Vincenzo Italiano è il principale candidato per prendere le redini del Napoli dalla prossima stagione di Serie A.

Il Napoli sembra avere già individuato il successore di Francesco Calzona, e il nome in pole position è quello di Vincenzo Italiano. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla redazione di Radio Marte e confermate da esperti di mercato come Luca Marchetti di Sky Sport, l’attuale allenatore della Fiorentina è il candidato favorito per prendere le redini della squadra partenopea dalla prossima stagione di Serie A.

Il gradimento di De Laurentiis

Il presidente De Laurentiis sembra avere un occhio di riguardo per Italiano, tanto da averlo contattato personalmente la settimana scorsa. Secondo Marchetti, ci sono due motivi principali di questo forte interesse da parte del presidente del Napoli. Innanzitutto, Italiano è noto per il suo schema di gioco con il 4-3-3, una struttura che si sposerebbe bene con la filosofia di gioco del Napoli. In secondo luogo, l’allenatore è abile nel dare rapidamente un’impronta alla squadra, creando un’identità ben definita in tempi brevi.

Nonostante i contatti avvenuti, sembra che l’accordo finale possa essere raggiunto soltanto alla fine della stagione. Attualmente, Italiano è concentrato sulla sua esperienza alla Fiorentina e vuole lasciare il club nel miglior modo possibile. Tuttavia, l’allenatore sembra aver già tracciato il suo percorso verso Napoli e si aspetta di poter definire i dettagli una volta concluso il campionato.

Altri Nomi e Possibili Scelte

Se Italiano sembra essere il principale candidato, ci sono altri nomi che sono stati accostati al Napoli. Antonio Conte, ad esempio, è stato spesso menzionato, ma sembra avere molte opzioni tra cui scegliere. Una scelta più defilata, ma non per questo meno interessante, potrebbe essere quella di Stefano Pioli. Al contrario, sembrano essersi affievoliti i discorsi riguardanti Raffaele Palladino e Francesco Farioli, probabilmente perché il Napoli sa di dover puntare su un tecnico con una solida esperienza in Serie A per garantire una buona stagione.