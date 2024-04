De Laurentiis discorso ai calciatori: “chiudiamo la stagione a testa alta”

Il presidente De Laurentiis ha fatto visita al Napoli a Castel Volturno, esortando i giocatori a onorare il finale di stagione con orgoglio.

Il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole abbandoni o cali di tensione nel Napoli, nonostante una stagione ben al di sotto delle aspettative. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il numero uno azzurro ha fatto ieri un blitz a sorpresa a Castel Volturno per incontrare faccia a faccia la squadra e caricarla in vista del finale di campionato.

Il discorso motivazionale

De Laurentiis non ha assistito all’allenamento, ma ha riunito i giocatori per rivolgere loro un breve ma incisivo discorso di carica. Un intervento per ridare un senso alle ultime, decisive battute di stagione.

Onorate il finale a testa alta

“Ha ricordato alla squadra che il finale di stagione andrà onorato, condotto a testa alta”, scrive il CorSport ricostruendo le parole del patron azzurro. Una chiara esortazione a non abbattersi e ad affrontare le restanti partite con orgoglio e grinta pur senza più obiettivi concreti.

L’Europa dà ancora un senso

Se è vero che la qualificazione in Champions è oramai un miraggio, De Laurentiis ha però rimarcato come centrare almeno un piazzamento europeo rappresenti ancora un obiettivo da inseguire fino all’ultimo.

“Chiudiamola per benino”

“Mi raccomando, chiudiamola per benino, a testa alta”, la sintesi del discorso delaurentiesco secondo il quotidiano romano. Un appello a terminare al meglio l’annata, senza risparmiarsi.

8 vittorie per una passerella

Anzi, data la qualità della rosa, De Laurentiis ha persino suggerito di provare a vincere tutte le 8 restanti partite per regalarsi “una passerella di livello” e rilanciarsi al meglio il prossimo anno.

Compattezza fino alla fine

Un bel messaggio, diretto e concreto, quello del presidente per richiamare tutti all’unità d’intenti e allo spirito di sacrificio fino all’ultimo minuto disponibile.

In sostanza, nonostante i tanti obiettivi sfumati, De Laurentiis non vuole che il Napoli si abbandoni a un deludente quanto deleterio struggimento. L’ordine è di restare compatti e orgogliosi fino all’ultimo atto per provare a centrare almeno la qualificazione all’Europa League.