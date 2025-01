Ngonge-Bologna, domani l’incontro decisivo: le cifre e i dettagli della trattativa

Il club rossoblù accelera per l’attaccante belga. De Laurentiis apre alla cessione ma fissa il prezzo: servono 18 milioni per il cartellino.

Il Bologna intensifica i contatti per Cyril Ngonge. Secondo quanto raccolto da TMW, il club rossoblù ha programmato un summit con il Napoli per la giornata di domani, con l’obiettivo di definire i termini dell’operazione per l’attaccante belga.

L’ex Verona, arrivato in azzurro appena sei mesi fa, non rientra nei piani di Antonio Conte e potrebbe lasciare la Campania già in questa finestra di mercato. Il giocatore, che ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione, ha manifestato il desiderio di una nuova avventura che possa garantirgli maggiore continuità.

Bologna su Ngonge: incontro con il Napoli

Il presidente De Laurentiis non si oppone alla partenza dell’attaccante ma ha fissato le condizioni: la valutazione del cartellino si aggira intorno ai 18 milioni di euro. Le parti stanno lavorando sulla formula del prestito con diritto di riscatto, con un possibile prestito oneroso iniziale per facilitare l’operazione.

I felsinei, che avevano già sondato il terreno la scorsa estate, questa volta sembrano intenzionati ad affondare il colpo. La trattativa appare ben indirizzata, con il summit di domani che potrebbe risultare decisivo per la fumata bianca.