PSG all’assalto di Osimhen: sul piatto Soler, Asensio e altri due talenti

Il PSG vuole Osimhen e per convincere il Napoli sarebbe pronto a mettere sul piatto diverse contropartite tecniche di valore come Soler e Asensio.

Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Victor Osimhen. Il club francese sarebbe pronto a mettere sul piatto diverse contropartite tecniche pur di assicurarsi il bomber nigeriano nella prossima sessione di calciomercato.

PSG – Osimhen: La trattativa si infiamma

Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Victor Osimhen e prepara un assalto in grande stile per portare il bomber nigeriano sotto la Tour Eiffel. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i francesi sarebbero pronti a offrire al Napoli un ricco pacchetto di contropartite tecniche pur di convincere De Laurentiis ad abbassare la richiesta dai 120 milioni della clausola rescissoria.

Soler e Asensio nel mirino del Napoli

“Attenzione all’asse con il PSG per il Napoli che verrà. Nell’agenda azzurra per il futuro, si guarda al Parco Dei Principi, probabilmente perché gli emiri del Qatar potrebbero chiedere uno sconto rispetto ai 120 milioni della clausola rescissoria per Osimhen”, si legge sul quotidiano.

E per rendere l’offerta più appetibile il PSG sarebbe pronto a inserire alcuni calciatori della prima squadra come Carlos Soler e Marco Asensio: “Eccoli i nomi che il Napoli è pronto a prendere in considerazione: Carlos Soler, Marco Asensio, Kang In Lee e il baby difensore 20enne Lucas Beraldo”.

Ricchi bonus e diritti d’immagine per Osimhen

Ma non è tutto, perché per convincere Osimhen il PSG metterebbe sul piatto anche un contratto monstre da 13 milioni netti a stagione più bonus e i diritti di immagine legati al ricco bacino degli sponsor qatarioti.

“In ogni caso, è evidente che prende sempre più quota la conclusione dell’operazione-record per il club azzurro: ovvero la cessione di Osimhen. Il PSG mette sul piatto un contratto di 4 anni a 13 milioni, i diritti di immagine tutti per lui e una serie di sponsorizzazioni legate al Qatar“, rivela Il Mattino.

Scelta difficile per il Napoli

Una proposta molto allettante quella del Paris Saint-Germain che potrebbe far vacillare le certezze del Napoli. Privarsi di Osimhen, capocannoniere della Serie A, sarebbe un duro colpo, ma l’arrivo di alcuni elementi di valore come Soler e Asensio potrebbe rappresentare un’occasione ghiotta per ridisegnare in un sol colpo la rosa in vista della prossima stagione.

“Osimhen, preferirebbe la Premier, ma il Chelsea non si è fatto sentire, dunque va bene anche il PSG del dopo-Mbappé e della collezione di figurine“, chiosa il quotidiano evidenziando come al momento l’opzione francese possa essere la più concreta per il futuro di Osimhen.