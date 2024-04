Osimhen al PSG, accordo vicino: Contratto milionario. Tutte le cifre

Victor Osimhen è ad un passo dal trasferimento al PSG per 130 milioni di euro. Contratto da 13 milioni l’anno. Il Napoli valuta Jonathan David, Santiago Gimenez e Viktor Gyokeres come nuovi bomber.

Victor Osimhen è sempre più vicino a lasciare il Napoli per approdare al Paris Saint-Germain. Secondo le ultime indiscrezioni, l’accordo per il trasferimento del bomber nigeriano ai campioni di Francia sarebbe ormai in dirittura d’arrivo.

PSG -OSIMHEN: LE CIFRE

Il PSG è pronto a pagare la clausola rescissoria da 130 milioni di euro presente nel contratto di Osimhen con il Napoli. Un’operazione economicamente molto vantaggiosa per il club partenopeo, che nel 2020 aveva acquistato l’attaccante dal Lille per circa 70 milioni.

Per Osimhen è pronto un ricco contratto quadriennale da oltre 13 milioni di euro a stagione. Inoltre, avrà la gestione diretta dei suoi diritti di immagine e dovrebbe firmare importanti sponsorizzazioni con aziende qatariote vicine al PSG.

Con l’addio del bomber, il Napoli è già al lavoro per trovare un nuovo terminale offensivo. I tre nomi caldi sono Jonathan David del Lille, Santiago Gimenez del Feyenoord e Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona.

David, 23 anni, ha realizzato 24 reti in 34 presenze con i francesi. Gimenez, messicano di 22 anni, ne ha segnate 21 in 37 partite con il Feyenoord. Gyokeres invece, svedese di 25 anni, vanta uno score straordinario di 36 gol in 42 gare con lo Sporting.

Qualunque sia il nome scelto dal Napoli, sarà difficile eguagliare l’impatto di Osimhen. Ma congli introiti della sua cessione, gli azzurri potranno puntare in alto per il dopo-Osimhen.