Il Napoli vuole Soulé, la Juve chiede 40 milioni: no di Giuntoli alla contropartita

Il Napoli è interessato a Matías Soulé ma la Juventus chiede 40 milioni di euro. Il ds Giuntoli ha rifiutato l’opzione di inserire Zanoli come contropartita tecnica.

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Secondo quanto riportato da Valter De Maggio nel corso della trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss, il Napoli è fortemente interessato ad acquistare Matías Soulé dalla Juventus. Il giovane talento argentino classe 2003 piace molto ad Aurelio De Laurentiis e al neo direttore sportivo Mauro Manna.

La Juventus però non sembra intenzionata a lasciar partire facilmente Soulé e avrebbe fissato il prezzo per il cartellino a 40 milioni di euro. Una richiesta molto alta che ha spinto il Napoli a proporre l’inserimento di Alessandro Zanoli come parziale contropartita tecnica.

Tuttavia, la Juventus avrebbe rispedito al mittente questa proposta, facendo capire di volere soltanto una cessione a titolo definitivo per cassa. Un muro contro muro che potrebbe complicare la trattativa per Soulé.

Aurelio De Laurentiis e Mauro Manna sembrano però molto determinati a portare a Napoli il gioiellino argentino e proseguiranno i tentativi per trovare la giusta quadra economica con i bianconeri.

Nel frattempo, la squadra di Spalletti è impegnata nella preparazione del match di domenica contro il Frosinone, mentre la società lavora su più fronti per definire l’organigramma in vista della prossima stagione.