Soulé-Napoli, affare che stuzzica Manna: La Juve fissa il prezzo

Matias Soulé, talento della Juventus esploso al Frosinone, sarebbe il grande obiettivo di mercato del neo ds del Napoli Giovanni Manna.

Il Napoli si appresta a rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione e, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, un nome caldissimo sul taccuino del nuovo direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe quello di Matias Soulé, talento argentino di proprietà della Juventus reduce da un’ottima stagione in prestito al Frosinone.

Soulé-Napoli: Il sogno di Manna

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’idea di portare Soulé all’ombra del Vesuvio “intriga davvero molto” il dirigente ex Juve che dal 1° luglio assumerà l’incarico di ds del Napoli. Manna conosce benissimo il ragazzo, avendolo seguito da vicino nel settore giovanile bianconero, e lo considererebbe un potenziale colpo ad altissimo rendimento.

L’esplosione di Frosinone

D’altronde, la crescita esponenziale di Soulé culminata con la positiva esperienza in prestito al Frosinone ha inevitabilmente attirato gli sguardi di tanti osservatori. L’argentino classe 2003 si è confermato un talento cristallino, facendo impennare il proprio valore di mercato.

La Juve fa muro

Tuttosport sottolinea però come al momento la Juventus resti restia a privarsi di uno dei suoi gioiellini più preziosi. A meno di offerte “irrinunciabili”, i bianconeri sembrerebbero intenzionati a trattenerlo alla corte di Allegri.

Prezzo shock: 45-50 milioni

Qualora dovesse aprirsi uno spiraglio per la cessione, Giuntoli avrebbe già fissato il prezzo: niente sotto i 45-50 milioni di euro. Una valutazione decisamente molto alta per il cartellino dell’esterno offensivo ex Frosinone.

Napoli ci pensa?

Una cifra importante, ma che De Laurentiis potrebbe anche pensare di coprire qualora la cessione di Osimhen dovesse fruttare un’autentica pioggia di milioni nelle casse azzurre. Al momento, però, l’affare Soulé sembrerebbe più un sogno che un reale obiettivo concreto.

La “spy story” inizia ora

Come mette in guardia Tuttosport, comunque, la “spy story” di mercato attorno al gioiellino bianconero “è appena cominciata”. Significa che ci potrebbero essere nuovi, clamorosi colpi di scena nei prossimi mesi.

Vendere un talento a una rivale?

Quel che è certo è che convincere la Juventus a cedere uno dei suoi prospetti più luminosi del vivaio come Soulé a una rivale come il Napoli non sarà impresa affatto semplice. Ma le vie del calciomercato sono infinite, soprattutto in presenza di rilanci economici corposi.

Insomma, il nome di Soulé rimane caldo in orbita Napoli ma si preannuncia un’operazione a dir poco complicata da imbastire per il nuovo ds Manna. Riuscirà il dirigente a realizzare questo sogno di mercato per gli azzurri?