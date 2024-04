Zaniolo è un pallino del DS Manna, il Napoli ci pensa seriamente

Il calciomercato estivo si scalda e tra i possibili colpi del Napoli emerge il nome di Nicolò Zaniolo, pallino del ds Manna.

Il calciomercato estivo potrebbe portare venti di cambiamento al Napoli, con l’obiettivo di rinnovare e rafforzare la squadra per la prossima stagione. Tra i nomi monitorati dal club partenopeo, emerge con forza quello di Nicolò Zaniolo, secondo quanto riportato da fonti vicine alla dirigenza azzurra.

Il giovane attaccante, attualmente in forza all’Aston Villa ma destinato a fare ritorno al Galatasaray, potrebbe finire per indossare la maglia del Napoli nella prossima stagione. È quanto emerge da un focus pubblicato sul sito ufficiale di SKY Sport, dove si sottolinea l’interesse del direttore sportivo Giovanni Manna nei confronti del talentuoso giocatore.

Giovanni Manna, il quale firmerà un contratto pluriennale con il Napoli, è da tempo interessato a Zaniolo, fin dai tempi in cui ricopriva il ruolo di dirigente alla Juventus. Il desiderio di riportare il giocatore in Serie A sembra essere forte, soprattutto considerando la volontà manifestata dallo stesso Zaniolo di tornare a giocare nel campionato italiano.

Il Napoli potrebbe rappresentare per Zaniolo una nuova opportunità per rilanciarsi dopo un’ultima annata segnata da difficoltà. Il valore tecnico del giocatore, unanimemente riconosciuto, potrebbe essere un elemento chiave per la rinascita della squadra partenopea.