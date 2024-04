Napoli, Meluso avvistato a Salerno: nel mirino due calciatori

Il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso è stato visto all’Arechi per Salernitana-Sassuolo, nel mirino Andrea Pinamonti e Alessandro Zanoli.

Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano Il Mattino, regna l’incertezza in casa Napoli sul futuro di Mauro Meluso come direttore sportivo della società. Il quotidiano evidenzia come Aurelio De Laurentiis non abbia alcuna intenzione di esercitare l’opzione unilaterale per il rinnovo del contratto di Meluso, in scadenza il prossimo 30 aprile.

Nonostante l’arrivo imminente di Manna dalla Juventus, De Laurentiis non avrebbe ancora comunicato nulla all’attuale direttore sportivo azzurro, che “prosegue come se nulla fosse il suo lavoro dietro la scrivania (e sul campo) con l’obiettivo di chiudere il più dignitosamente possibile la stagione agonistica”.

Secondo Il Mattino, Meluso è stato avvistato ieri sera in tribuna allo stadio Arechi di Salerno in occasione di Salernitana-Sassuolo.

Tra i giocatori finiti nel suo mirino ci sarebbe Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana. Il centravanti neroverde sarebbe un possibile obiettivo per il Napoli nel caso in cui uno tra Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone dovesse partire nella prossima sessione di calciomercato.

Oltre a Pinamonti, il quotidiano sottolinea che Meluso avrebbe osservato con attenzione anche un altro calciatore sceso in campo nell’anticipo di campionato, Alessandro Zanoli.

Il direttore sportivo del Napoli sta dunque continuando a svolgere regolarmente il proprio lavoro di scouting sui potenziali rinforzi, con l’obiettivo di chiudere al meglio la stagione agonistica in corso per gli azzurri.