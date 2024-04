Calciomercato Napoli, il PSG punta Osimhen per il dopo Mbappé. Gimenez, Hancko e Koopmeiners i nomi caldi

Il PSG ha scelto Osimhen per il dopo Mbappé. Il Napoli per la ricostruzione valuta Gimenez, Hancko e Koopmeiners.

Notizie Calcio Napoli – Il calciomercato estivo del Napoli si preannuncia infuocato. Secondo indiscrezioni riportate dal quotidiano Il Mattino, il Paris Saint-Germain avrebbe individuato in Victor Osimhen il profilo ideale per sostituire Kylian Mbappé, ormai ad un passo dall’addio ai parigini con il Real Madrid come probabile destinazione.

I ricchi proprietari qatarioti non dovrebbero avere problemi ad accontentare le richieste del Napoli, forte della clausola rescissoria da 130 milioni di euro per il bomber nigeriano ex Lille. Una cifra monstre che permetterebbe agli azzurri di ricostruire in gran parte la rosa in vista della prossima stagione.

In caso di addio di Osimhen, la società partenopea tornerebbe infatti sul mercato degli attaccanti. Piacciono in particolare Gimenez del Feyenoord, messicano con passaporto italiano, e David del Lille.

In difesa invece il primo obiettivo sembra essere Hancko del Feyenoord, nazionale slovacco classe ’97 valutato 25 milioni di euro. Ma non sarà l’unico rinforzo nel reparto arretrato, con il Napoli che cercherà almeno un altro paio di innesti di spessore.

Un nome caldo è quello di Teun Koopmeiners dell’Atalanta. De Laurentiis sarebbe pronto a fare un altro investimento importante dopo l’acquisto di Lindstrom la scorsa estate, giocatore vero pallino del patron azzurro.

Insomma, la ricostruzione è già iniziata nelle idee del presidente del Napoli. Nessuno è considerato incedibile a priori, ma nemmeno si punterà a rinforzare la rosa con semplici scommesse low cost. L’eventuale maxi-incasso dalla cessione di Osimhen permetterebbe di puntare in alto sul mercato, rinnovando solo parzialmente una squadra che De Laurentiis ritiene tutt’altro che da rivoluzionare completamente.