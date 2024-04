Napoli, blitz a Rotterdam per Hancko nel mirino. Frenata per Gimenez

Emissari del Napoli in Olanda per avviare la trattativa con il Feyenoord per il difensore Hancko, si allontana Gimenez.

Il Napoli punta i fari in casa Feyenoord per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Come riportato da Il Mattino, emissari azzurri sono stati avvistati a Rotterdam per un vero e proprio blitz di mercato sui gioielli olandesi.

Nel mirino degli scout partenopei è finito in primis il difensore slovacco David Hancko, che ha enormemente impressionato nelle recenti uscite con la maglia del Feyenoord, compresa l’ultima contro l’Ajax giocata da terzino sinistro. Duttilità, qualità e dinamismo che hanno convinto il Napoli ad accelerare i contatti per il 25enne.

La trattativa per Hancko è già ben avviata da alcune settimane, dopo che anche l’attuale allenatore Francesco Calzona ha fornito una relazione lusinghiera sul giocatore. Il ds in pectore Manna avrebbe immediatamente aperto il dialogo esplorativo con il club olandese.

Rallenta invece la pista che porta all’attaccante messicano Santiago Gimenez, accostato agli azzurri come potenziale erede di Victor Osimhen. A frenare il Napoli sono le eccessive richieste economiche del Feyenoord, che per lasciar partire il classe 2001 vorrebbe una cifra monstre di 60 milioni di euro.

Una valutazione ritenuta altissima dal presidente De Laurentiis, che al momento avrebbe deciso di rallentare e non farsi trascinare in un’asta potenzialmente pericolosa per le casse del club. L’obiettivo è aspettare che la situazione si sblocchi.

La priorità degli azzurri resta quella di cedere Osimhen al miglior offerente tra PSG e Chelsea per monetizzare al massimo. Solo dopo aver definito l’uscita del bomber nigeriano, il Napoli tornerà eventualmente a bussare alla porta del Feyenoord per Gimenez, qualora le pretese economiche fossero ridimensionate.

Nel frattempo, procede spedita la trattativa per Hancko, sempre più vicino a vestire l’azzurro del Napoli e rinforzare il reparto arretrato del nuovo corso tecnico. Il blitz di Rotterdam potrebbe essere il primo passo di un raid di mercato tutto olandese.