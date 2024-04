Italiano verso la panchina del Napoli: promosso a pieni voti da De Laurentiis e Manna

Vincenzo Italiano sarebbe in pole per diventare il nuovo allenatore del Napoli dopo l’addio di Calzona. Il tecnico ha conquistato la stima di De Laurentiis e del neo ds Manna.

Vincenzo Italiano si starebbe avvicinando a grandi passi alla panchina del Napoli per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attuale tecnico della Fiorentina sarebbe il candidato principale per il dopo Calzona, forte dell’apprezzamento di Aurelio De Laurentiis e del neo direttore sportivo Giovanni Manna.

Napoli: Il sogno Conte e l’obiettivo Italiano

Se il patron azzurro continua a coltivare il sogno di poter portare Antonio Conte all’ombra del Vesuvio, per il presente Italiano rappresenterebbe “l’obiettivo reale” per la panchina partenopea. Un’opzione più concreta rispetto all’ex allenatore di Inter e Juventus.

La stima di De LaurentiisDe Laurentiis nutrirebbe grande stima nei confronti dell’allenatore viola, fin dai tempi dell’esordio di Italiano in A sulla panchina dello Spezia. Un apprezzamento suggellato dal gesto del numero uno azzurro di complimentarsi personalmente con Italiano dopo la vittoria della sua squadra al Maradona nella stagione 2020/21.

Ok anche da Manna

Ma la candidatura dell’ex difensore avrebbe già passato il vaglio anche del nuovo ds Manna. “È probabile che De Laurentiis ne abbia già parlato con Manna e che dunque Italiano abbia passato a pieni voti la prima selezione”, sottolinea la rosea.

Casting sempre aperto

L’approdo di Italiano in panchina, però, non sarebbe ancora cosa fatta al 100%. De Laurentiis starebbe continuando a visionare altri profili, pur avendo individuato nel tecnico della Fiorentina il primo della lista al momento.

Tempi maturi per l’addio a Firenze

Ciò che faciliterebbe l’operazione sarebbe il fatto che i tempi per un divorzio tra Italiano e la Viola sembrerebbero essere finalmente maturi. Dopo il tentennamento dello scorso anno, la strada per Napoli potrebbe essere finalmente spianata.

In ogni caso, l’idillio tra De Laurentiis e Italiano sembra sempre più concreto. Staremo a vedere se i doverosi contatti esplorativi porteranno all’accordo definitivo per il prossimo allenatore del Napoli.