Conte-Napoli, Valentina De Laurentiis gela i tifosi: “Non dipende da noi”

Valentina De Laurentiis, figlia del presidente del Napoli, ha risposto a un tifoso gelando gli entusiasmi su un possibile arrivo di Conte in panchina.

Le voci su un possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli continuano a rimbalzare con insistenza. I tifosi azzurri sognano l’arrivo del tecnico salentino per rilanciare il progetto dopo una stagione deludente.

Sui social però Valentina De Laurentiis, figlia del presidente Aurelio e dirigente del club partenopeo, ha voluto gettare acqua fredda sugli entusiasmi eccessivi di alcuni supporter. A un tifoso che ha chiesto conferme sulla possibilità di vedere Conte a Napoli, la De Laurentiis ha replicato con un secco: “Non dipende da noi”.

Una risposta che non chiude definitivamente le porte all’ex allenatore di Juventus, Chelsea e Tottenham, ma allo stesso tempo invita alla cautela dopo alcune indiscrezioni forse troppo entusiaste da parte di alcuni media.

La trattativa tra le parti è in corso, come confermato dallo stesso Aurelio De Laurentiis nelle scorse settimane. Però dal breve scambio social trapela come l’accordo per l’approdo di Conte in Campania sia tutt’altro che semplice da raggiungere.

La volontà del presidente di affidarsi al tecnico leccese per riportare il Napoli nell’elite del calcio italiano ed europeo è nota. Ma la dirigenza partenopea appare consapevole delle difficoltà nell’operazione, ben lontana dall’essere in dirittura d’arrivo come lasciato intendere da alcune indiscrezioni forse troppo ottimistiche.

Cautela e rispetto per le parti in trattativa sembrano quindi essere i concetti chiave dietro la risposta di Valentina De Laurentiis. Un modo per smorzare gli entusiasmi eccessivi e frenare il crescente hype intorno all’ipotesi Conte, ricordando a tutti che la strada è ancora lunga.

Ai tifosi del Napoli non resta che attendere con pazienza l’evolversi della situazione. Consapevoli che il sogno Conte per il momento rimane tale, con la società al lavoro per trasformarlo in realtà ma senza facili illusioni su una trattativa che si preannuncia complessa.