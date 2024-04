Kiss Kiss: “Napoli-Conte giorni decisivi. Decisione clamorosa di ADL se dovesse saltare la trattativa”

De Laurentiis sta corteggiando Antonio Conte per la panchina del Napoli. Giorni decisivi per la trattativa con il tecnico.

Il Napoli ha individuato in Antonio Conte il profilo ideale per rilanciare il progetto tecnico e le ambizioni della squadra dopo l’annata tribolata post-scudetto. Secondo le indiscrezioni riportate da Kiss Kiss Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis sta lavorando incessantemente per convincere l’allenatore salentino a sposare la causa azzurra.

Giorni caldi per la trattativa Conte-Napoli

La corte serrata del patron del Napoli a Conte sarebbe iniziata già da settimane con l’obiettivo di assicurarsi un tecnico di grande carisma e prestigio per la prossima stagione. L’ex CT della Nazionale sarebbe affascinato dal progetto partenopeo ma, allo stesso tempo, starebbe ponderando attentamente la situazione prima di prendere una decisione definitiva.

Tanto che, come rivelato dalle voci raccolte, Conte avrebbe chiesto massima riservatezza ai suoi familiari riguardo al suo futuro professionale. Segno che si tratta di una fase caldissima e delicata della trattativa con il Napoli.

Il clamoroso piano B se salta Conte

Nel frattempo, la società di De Laurentiis starebbe vagliando ogni evenienza qualora l’affare con Conte non andasse in porto. Stando a quanto riferito dal giornalista Valter De Maggio, infatti, il club azzurro non avrebbe in canna un vero e proprio piano B, ma sarebbe pronto ad attuare un clamoroso piano C.

Ovvero la conferma di Francesco Calzona come tecnico del Napoli per la prossima annata agonistica. Una soluzione decisamente a sorpresa visto che Calzona era stato inizialmente scelto solo come traghettatore dopo gli esoneri di Rudi Garcia e Walter Mazzarri.

L’ex CT della Slovacchia però, pur tra alti e bassi, sarebbe riuscito a convincere la dirigenza delle sue capacità al punto che ora appare come ultima ipotesi qualora la pista Conte dovesse definitivamente naufragare.

Insomma settimane decisive per delineare il nuovo corso tecnico del Napoli. De Laurentiis punta tutto su Conte e gli sta facendo la corte serrata. Ma nel caso il tecnico salentino rifiutasse, il patron non vuole farsi trovare impreparato e per questo starebbe seriamente pensando di dare fiducia a Calzona per l’intera prossima stagione. Una decisione a dir poco clamorosa che sottolinea l’alto grado di stima della società nei suoi confronti. Il futuro della panchina azzurra si deciderà nelle prossime settimane.