Napoli, tre infortuni preoccupano in vista del Frosinone

Il report dell’allenamento del Napoli a Castel Volturno segnala tre defezioni per la gara contro il Frosinone: out Olivera, Juan Jesus e Politano.

Ultime notizie calcio Napoli: Brutte notizie giungono da Castel Volturno per il Napoli in vista del delicato match contro il Frosinone, in programma domenica al Maradona per la 32esima giornata di Serie A. Secondo quanto riferito dal report dell’allenamento odierno, pubblicato sul sito ufficiale del club azzurro, sono tre i calciatori a rischio per la gara.

Olivera, Juan Jesus e Politano ai box

Nel dettaglio, il terzino uruguaiano Mathias Olivera ha svolto solo terapie e lavoro personalizzato in palestra, mentre sia il difensore centrale brasiliano Juan Jesus che l’esterno offensivo italiano Matteo Politano si sono limitati a un allenamento personalizzato tra le mura del centro sportivo di Castel Volturno.

La società dovrà valutare con attenzione le condizioni dei tre infortunati nei prossimi giorni per capire se potranno essere a disposizione contro il Frosinone o meno.

Seduta di lavoro sul campo per il resto del gruppo

Per il resto della squadra, regolare seduta di allenamento sul campo 1 dove il gruppo ha iniziato con una fase di attivazione e un circuito di forza. A seguire spazio al consueto lavoro tecnico-tattico di preparazione alla gara concluso da una partitina finale.

Il Napoli si sta preparando con la massima concentrazione per l’impegno casalingo contro i ciociari, un ostacolo da non sottovalutare nella corsa degli azzurri verso la conquista dell’aritmetica certezza della qualificazione in Champions League.

Le condizioni della difesa e degli esterni offensivi terranno però col fiato sospeso il club nelle prossime ore. Perdere contemporaneamente Olivera, Juan Jesus e Politano per la sfida col Frosinone sarebbe un’eventualità da scongiurare, chiamando a una gestione oculata delle risorse della rosa martoriata dagli infortuni.