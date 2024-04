De Laurentiis addio Castel Volturno?: “Le vie del Signore sono infinite”. Poi una battuta sulla Champions

Il presidente del Napoli non scarta l’idea di abbandonare il centro sportivo di Castel Volturno. Mistero sulle ambizioni europee.

De Laurentiis alimenta dubbi sul futuro del centro sportivo di Castel Volturno e sulle ambizioni europee del Napoli. In un’intervista a Radio Napoli Centrale, il patron azzurro ha lasciato aperti diversi scenari con dichiarazioni sibiliine.

Addio a Castel Volturno? De Laurentiis non lo esclude

Interpellato su un possibile addio del Napoli al centro di Castel Volturno, De Laurentiis non ha smentito tale ipotesi: “Fuori da Castel Volturno? Le vie del Signore sono infinite“. Una risposta che lascia aperte tutte le strade per il futuro.

Mistero sulle ambizioni in Europa

Altrettanto misteriosa la replica sulla possibilità di vedere il Napoli protagonista in Europa nella prossima stagione: “Andiamo in Europa? Non mi va di parlare di calcio adesso, dobbiamo essere capaci di non penalizzare gli altri colleghi. Quando sarà il momento ne parleremo“.

Silenzio strategico o effettiva volontà di non sbilanciarsi sugli obiettivi europei? Le parole di De Laurentiis lasciano ampio spazio all’interpretazione.

Gli scenari futuri

Questa cauta reticenza del numero uno azzurro potrebbe preludere a riflessioni e strategie in vista della prossima stagione. Un nuovo centro sportivo e rinnovate ambizioni europee potrebbero essere nei piani di De Laurentiis.

L’addio a Castel Volturno, centro di esercitazioni ormai storico, sarebbe un segnale di svolta e cambiamento epocale per il Napoli dopo gli anni d’oro dell’era Maradona.

Allo stesso modo, puntare con decisione alle competizioni UEFA rappresenterebbe una netta inversione di tendenza rispetto agli obiettivi più modesti degli ultimi campionati.

De Laurentiis si è dimostrato abile a non sbilanciarsi prematuramente. Toccherà ai fatti, nelle prossime settimane, svelare quali “vie del Signore” prenderà la società partenopea per riscrivere il proprio futuro.