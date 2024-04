Napoli, infortunio per Olivera: lesione all’adduttore, avviato l’iter riabilitativo

Brutte notizie dall’infermeria del Napoli: gli esami hanno evidenziato una lesione all’adduttore per Mathias Olivera, già avviato il percorso riabilitativo.

Arrivano notizie dall’infermeria del Napoli in merito alle condizioni di Mathias Olivera e Jesper Lindstrom. Il report odierno diramato dal club partenopeo ha fatto luce sugli esiti degli accertamenti a cui si è sottoposto il terzino uruguaiano.

Lesione di basso grado all’adduttore per Olivera

“Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra” per Mathias Olivera. Una tegola per Calzoni, che dovrà fare a meno del suo esterno mancino per un periodo di tempo ancora da quantificare con precisione.

Avviato l’iter riabilitativo

Fortunatamente la lesione sembra essere di lieve entità, tanto che “il calciatore ha già cominciato l’iter riabilitativo” per provare a rientrare il prima possibile. Ora toccherà allo staff medico monitorare con attenzione il percorso di recupero di Olivera.

Lindstrom torna in gruppo

Buone notizie invece per quanto riguarda Jesper Lindstrom. Il danese, dopo aver saltato la trasferta di Monza per un lieve affaticamento muscolare, “ha lavorato in gruppo” dimostrando di essere ormai completamente recuperato e di nuovo a disposizione di Calzoni.

Il Napoli riprende la preparazione

Intanto, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti a Castel Volturno per preparare il prossimo impegno casalingo contro il Frosinone, in programma domenica allo Stadio Maradona. La squadra ha lavorato sul campo iniziando con attivazione e lavoro di potenza aerobica, per poi passare a circuiti tecnici e partitine a campo ridotto.

Calzoni dovrà dunque fare a meno di Olivera per un periodo ancora indefinito. Lindstrom invece torna arruolabile, mentre prosegue la preparazione degli azzurri in vista del rush finale di campionato. Obiettivo confermare il terzo posto e ipotecare la qualificazione in Champions.